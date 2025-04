Zaledwie na początku roku Kamilla Baar i Wojciech Błach razem pojawiali się na branżowych imprezach, gdzie czule obejmowali się pozując do zdjęć. Zwieńczeniem ich miłości była nagroda Srebrne Jabłka magazynu "Pani" dla jednej z najpiękniejszych par. Okazuje się, że po wyjściu z błysków fleszy, związek aktorskiej pary nie był taki idealny.

Od miesiąca znajomi Kamilli i Wojciecha donosili o kryzysie w ich relacji. Ostatecznie całą sprawę skomentował Błach, który na łamach "Show" szczerze przyznał:

Dziś jestem głównie ojcem i to się dla mnie liczy. Mamy dobre relacje

Nie musieliśmy długo czekać na reakcję drugiej strony. Zaledwie kilka godzin po ukazaniu się gazety, Kamilla na swoim Facebooku skomentowała całe zamieszanie, jednocześnie potwierdzając plotki o rozstaniu:

Wam, naszym Widzom, chcemy wyjaśnić w kilku słowach:

Rozstaliśmy się w zgodzie. Była to nasza wspólna decyzja.

Konsekwencją rozstania jest to, że mieszkamy osobno, wspólnie wychowując dziecko.

Chcielibyśmy bardzo, by nasza prywatność, pozostała naszą własnością.