Afera dotycząca molestowania dziennikarek, opublikowana przez tygodnik "Wprost", dotkliwie ugodziła Kamila Durczoka, pod którego adresem padły zarzuty o molestowanie i mobbing. Na razie brak pewnych dowodów winy prezentera TVN. On sam postanowił zabrac głos w sprawie.

Podczas rozmowy w radiu TOK FM Kamil Durczok szczerze i dobitnie podkreślił, że nie należy go wiązać z aferą dotyczącą rzekomego molestowania młodych kobiet.

Nigdy nie molestowałem żadnej z pracownic ani żadnej kobiety. Z absolutną pewnością mogę powiedzieć, że nie przekroczyłem żadnych granic. Jestem cholerykiem, ale to dlatego że jestem wymagającym szefem.

Kamil Durczok odkłada na bok emocje - postanowił nie szkodzić stacji, której zawdzięcza rozgłos i pieniądze, dlatego złożył wniosek o urlop, ale z pewnością nie rezygnuje z pracy.

Byłoby kompletnie nienormalnym, żebym pracował w tym momencie w TVN. Poszedłem na dwutygodniowy urlop, bo nie powinienem utrudniać pracy tym, którzy chcą tę sprawę wyjaśnić. (...) Jeśli komisja miałaby potwierdzić moją winę - w co absolutnie nie wierzę - albo widzieć w moim 10-letnim postępowaniu w tym zespole błędy, to sam będę wiedział, co mam zrobić.