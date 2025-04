Justyna Żyła pojawiła się w środę w porannym programie Telewizji Polskiej. W „Pytaniu na śniadanie” żona popularnego skoczka narciarskiego, Piotra Żyły, opowiedziała o kulisach rozstania z mężem. Nie zabrakło bardzo osobistych pytań. Jedno z nich wyraźnie wytrąciło Justynę Żyłę z równowagi.

Już na początku rozmowy, którą przeprowadzali Marcelina Zawadzka i Tomasz Wolny, Justyna Żyła zaznaczyła, że ostatnie miesiące nie były dla niej łatwe. Na początku tego roku doszło do głośnego rozstania Żyłów, które w dużej mierze toczyło się oczach mediów.

Na pewno to nie był łatwy rok dla mnie, jak i osób z mojej rodziny oraz bliskich. Myślę, że trochę budujący w dobrym kierunku, w takim, w którym odnalazłam troszeczkę siebie oraz nabrałam większej pewności siebie. Dojrzałam do pewnych decyzji, do pewnych momentów w moim życiu i tyle

Prowadzący zapytali Justynę Żyłę, czy nie żałuje swoich wypowiedzi dla mediów odnośnie rozstania z mężem. Przypomnijmy, że informacja o rozstaniu pary ujrzała światło dzienne właśnie za sprawą żony skoczka, która przez ostatnie miesiące wielokrotnie wypowiadała się publicznie w tej sprawie.

Do tego momentu rozmowa przebiegała spokojnie. Nerwowo zrobiło się, kiedy padło pytanie o dzieci. Tomasz Wolny, starając się zachować delikatność, zapytał Justynę Żyłę o kwestię dzieci.

To jest troszeczkę tak, że za twoje decyzje także odpowiadają dzieci. Nie chcemy nikogo oceniać ani osądzać. Zastanawiam się jako ojciec, dzieci nie są wyłączone z tego świata. I mimo wszystko przez te decyzje pokazywania wszystkiego od początku do końca światu, dzieci też w tym uczestniczą

Justyna Żyła zaznaczyła, że jej zdaniem, dzieci zawsze w pewien sposób są dotknięte rozstaniem rodziców. Zapewniła, że jej dzieci mają zapewnione odpowiednie wsparcie.

Jeżeli by to się działo bez obecności internetu, cierpiały by tak samo. Myślę, że nie jesteśmy w stanie przy rozstaniu ochronić do końca te dzieci. Jednak one już są na tyle duże, że już dużo rzeczy rozumieją. Ale nie sądzę, że było im jakoś strasznie źle bo tak naprawdę chodzą do bardzo przyjaznej szkoły, gdzie mają przyjazne grono pedagogiczne, mamy dużą rodzinę - nie były w tym wszystkim tak strasznie zagubione i zatracone

- zaznaczyła.