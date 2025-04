Od rozwodu Justyny i Piotra Żyłów minęły 2 lata. Mogłoby się wydawać, że po tym czasie oboje znajdą już szczęście u boku kogoś innego, a kwestia opieki nad dwójką dzieci zostanie ustalona. Okazuje się jednak, że stosunki między eksmałżonkami wciąż są napięte.

Justyna Żyła niedawno wydała publiczne oświadczenie, w którym zapewniła, że nie będzie już wracać do tematu niezdrowych relacji między nią a jej byłym mężem. W oświadczeniu napisała, że wie, że każdy ich krok szkodzi dzieciom, a ich szczęście jest dla niej najważniejsze.

Była żona skoczka wciąż jednak otrzymuje dużo wiadomości od osób, które życzliwie donoszą jej na temat związku Piotra Żyły z aspirującą aktorką. Z jednej strony twierdzi, że w ogóle nie interesuje jej nowa znajomość Piotra, z drugiej - nie może znieść myśli o tym, że ich dzieci miałyby się z nią spotkać:

Nie interesują mnie kochanki oraz konkubiny Piotra Żyły , to dla mnie od lat żadna nowość .

Nie interesują mnie kochanki oraz konkubiny Piotra Żyły , to dla mnie od lat żadna nowość . Nie pierwsza i nie ostatnia. Byle z daleka od moich dzieci , które będę chronić.

Internauci po raz kolejny zarzucili byłej żonie skoczka, że brakuje jej klasy, a dzieci mają dwoje rodziców, czy tego chce czy nie, więc powinny mieć prawo do spędzania czasu ze swoim ojcem.

Pojawiły się komentarze, że prowadząc publiczną wymianę zdań z eksmężem za pomocą mediów społecznościowych wcale nie chroni dzieci, ale wyrządza im krzywdę.

Jeszcze 2 tygodnie temu rozgoryczona pisała także o tym, że mimo próśb syna, jej eksmąż w tajemnicy miał organizować spotkania dzieci z nim i z jego partnerką.

W odpowiedzi na wyznanie Justyny, także Piotr Żyła postanowił przedstawić, jak sytuacja ich relacji wygląda z jego strony. Zdradził, że kontakty z dziećmi są utrudniane przez byłą żonę, a to, czy będzie mógł spędzić z nimi czas często zależy od jej nastroju.

I tak na przyszłość Justynko załatwiajmy swoje sprawy między sobą, ewentualnie na policji, po co w to mieszać pół Polski?? Rozumiem pandemia nudzi Ci się, ale ja mam co robić naprawdę.

- napisał Piotr Żyła.