W najnowszym wywiadzie z fińskimi dziennikarzami Justyna Kowalczyk wspomniała, że dramat, które rozegrał się w jej życiu kilka lat wcześniej, wciąż powraca.

Są czasem w życiu takie wydarzenia, o których trudno zapomnieć. Na tyle traumatyczne, że wpływają na wiele kolejnych lat. O tym, że Justyna Kowalczyk straciła dziecko, dowiedzieliśmy się trzy lata temu, gdy sportsmenka wspomniała o tym w jednym z wywiadów.

Poronienie było dla Kowalczyk tak wstrząsającym doświadczeniem, że doprowadziło u niej do poważnej depresji i bezsenności. Jej stan był tak poważny, że nie miała nawet siły i ochoty, by wstać z łóżka.

Od ponad roku mam zdiagnozowane stany depresyjne. Od ponad półtora roku walczę z bezsennością. Może by się zebrało kilkadziesiąt nocy, które w tym czasie normalnie przespałam. Walczę ze swoim organizmem, z ciągłymi nudnościami, zasłabnięciami, gorączkami po 40 stopni, lękami. Z problemami, które mi się wcześniej nie zdarzały. W pewnym momencie byle posiłek bywał wystarczającym powodem do wymiotowania. Teraz jest trochę lepiej. Łączyć to wszystko z treningiem jest bardzo trudno. Bywały takie dni, gdy jedynym moim widokiem był sufit w pokoju. Gdy nie miałam siły ani chęci wstać z łóżka, a jedynym pytaniem było: po co?

– mówiła w wywiadzie.