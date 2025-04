Justin Timberlake należy do tej kategorii artystów, których nigdy nie mamy dość. Zaczynał karierę w wieku 11 lat, wraz z Britney Spears, Christiną Aguilerą, czy... Ryanem Goslingiem! Dziś kończy 34 lata.

Timberlake początkowo śpiewał w popowym zespole N'Sync i dzięki temu zaskarbił sobie rzeszę fanek - słodko brzmiący blondyn z kręconymi włosami potrafił zahipnotyzować słuchaczki,

Szczęśliwie, po latach znalazł swój własny styl, a świat podziwia go nie tylko za talent wokalny, lecz także za sceniczną charyzmę.

To też utalentowany aktor - w filmie "To tylko seks" u boku Mili Kunis udowodnił, że nie ma żadnych oporów przed odgrywaniem scen erotycznych.

Justin Timberlake - świat u stóp

Piosenkarz nagrywał utwory w duetach z Kylie Minogue, Jay-Z, Mariah Carey.

Barwa jego głosu jest niespotykana i nie do podrobienia, a show, które prezentuje na swoich koncertach sprawia, że bilety na jego występy rozchodzą się w mgnieniu oka!

W sierpniu 2014 roku Justin Timberlake pojawił się w Gdańsku i był to jeden z największych jego występów podczas trasy promującej krążek wydany w 2013 roku - The 20/20 Experience.

Thank you Poland! Get ready Paris #ConcertCM A photo posted by Justin Timberlake (@justintimberlake) on Aug 21, 2014 at 10:18am PDT

Piosenkarz był znany ze związków ze sławnymi blondynkami - Britney Spears czy Cameron Diaz.

Finalnie wylądował na ślubnym kobiercu z Jessicą Biel w 2012 roku. Para spodziewa się pierwszego dziecka.

Mały kęs tego, co potrafi Justin - posłuchajcie!

The Love Never Felt So Good video is out! Check it out on Vevo or YouTube!! Film zamieszczony przez użytkownika Justin Timberlake (@justintimberlake) 14 Maj, 2014 o 11:51 PDT

A video posted by Justin Timberlake (@justintimberlake) on Dec 15, 2014 at 8:20pm PST

