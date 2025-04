Obecnie na antenie TVP2 emitowana jest 12. edycja „The Voice of Poland”. Na przestrzeni lat, program muzyczny wylansował nie tylko wiele talentów, ale także wpłynął na wizerunek wielu gwiazd zasiadających w jury. Jak dotąd, najbardziej wytrwałymi sędziami pozostają Tomson i Baron, którzy wystąpili we wszystkich edycjach show z wyjątkiem jednej. W tym roku uczestników oceniają także powracający Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska, a wraz z nimi debiutująca w roli jurora Sylwia Grzeszczak.

Co jurorzy sądzą o Sylwii Grzeszczak?

Koledzy z jurorskiej ławy opowiedzieli przed kamerami, jak oceniają Grzeszczak w jej nowej roli.

– Była wystraszona, ale już się zaczyna otwierać – powiedział Piekarczyk.

Jak się okazało, pomimo wieloletniego doświadczenia na scenie, występ w programie był dla wokalistki wielkim stresem.

– Na początku pytała: „Jak to będzie? Co ja mam robić?”. Mówię: „Zobaczysz. To są wokaliści, którzy potrzebują twojego słowa. Ty wiesz, co im powiedzieć.” – opowiedział Tomson.

Zasiadający z nim na jednym fotelu jurorskim Baron podkreślił, że Grzeszczak jest niezwykle utalentowana, a przy tym bardzo pogodna, a Justyna Steczkowska powiedziała nawet, że być może uda im się kiedyś nawiązać zawodową współpracę.

– Przeżywamy nasze wybory, gadamy o uczestnikach. Cieszę się, że się spotkałyśmy i mogłyśmy się bliżej poznać. Może kiedyś coś z tego będzie, muzycznie... – wyznała Justyna Steczkowska.

A wam jak się podoba Sylwia Grzeszczak w roli jurorki?

