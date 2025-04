Coraz więcej gwiazd wspiera akcję #budzimysebastiana. Do grona ludzi o wielkim sercu dołączyła właśnie malarka Joanna Sarapata. Artystka jest gotowa namalować obraz na zamówienie każdego, kto zdecyduje się przekazać finansową pomoc dla Sebastiana.

Ponad rok temu 20-letni chłopiec, Sebastian Przesmycki uległ wypadkowi w wyniku którego zapadł w śpiączkę. Ostatnie miesiące spędził w klinice Budzik i dzięki temu jego stan poprawił się. Ale czas, który mógł tam spędzić dobiegł końca. Aby wyzdrowiał potrzeba jednak jeszcze wiele czasu i… pieniędzy. Rodzice Sebastiana - mama Bogumiła i tata Marek walczą o to, by ich dziecko mogło powrócić do normalnego życia. Aby tak się stało trzeba stworzyć odpowiednie warunki dla chorego chłopca, przystosować mieszkanie, opłacić rehabilitantów i lekarzy. Liczy się każdy gest, każda pomoc jest bezcenna.

Gwiazdy wspierają Sebastiana

Akcję zbierania pieniędzy dla Sebastiana wsparły największe polskie gwiazdy. W akcję włączyły się już m.in Katarzyna Zielińska, Alicja Bachleda Curuś, Paulina Krupińska, Marta Żmuda-Trzebiatowska czy Joanna Jabłczyńska.

Zobacz, jak gwiazdy wspierają Sebastiana

Wyjątkową pomoc zaoferowała wybitna malarka Joanna Sarapata. Artystka, której dzieła są cenione na całym świecie chce namalować obraz (portret) w formacie 200/70 dla tych osób, które zdecydują się przekazać pieniądze na leczenie Sebastiana.

Obrazy Joanny Sarapaty można zamawiać w Galerii Quadrilion www.quadrilion.pl. Galeria przyjmie zamówienie i będzie się kontaktować bezpośrednio z Artystką.

Zamówienia należy kierować na adres galerii: carmen.tarcha@quadrilion.pl, info@quadrilion.pl, można też skontaktować się telefonicznie +48 22 522 78 78

Adres:

Galeria Quadrilion

ul. Mokotowska 59

00-542 Warszawa

tel.: +48 22 522 78 78



Obraz Joanny Sarapaty może być wspaniałym świątecznym prezentem!

I ty możesz pomóc Sebastianowi, dokonując wpłat na konto:

mBank 77114010100000549410001008

tytułem: SEBASTIAN, na Fundację Przyjaciółka, Ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa.

Każda kwota się liczy. Naprawdę każda złotówka.