Blisko dwa i pół roku od śmierci Jana Kulczyka wyszło na jaw, że polski miliarder wziął ślub z Joanną Przetakiewicz. Do tej pory chyba nikt o tym wiedział!

Jak to się stało, że taka informacja ujrzała światło dzienne? Czy Joanna Przetakiewicz i Jan Kulczyk faktycznie wzięli ślub?! Projektantka i właścicielka marki La Mania, którą wspierał finansowo Kulczyk, udzieliła wywiadu w programie „Gala Studio”.

Było oczywiste, że Kulczyk i Przetakiewicz byli partnerami życiowymi, ale nigdy nie pisnęli słowa o tym, że są po ślubie. Ponoć Joanna Przetakiewicz i Jan Kulczyk pobrali się w Szwajcarii. Dlaczego zatem gwiazda nie została uwzględniona w testamencie? Udziały w spółkach, bankach i firmach przypadły dzieciom, Sebastianowi i Dominice, co uplasowało ich na podium listy najbogatszych Polaków. Czyżby Przetakiewicz nie zależało jednak na tym, by traktować ją jako żonę miliardera, zarówno w praktyce, jak i w teorii? To dziwi, gdyż projektantka deklaruje, że chętnie wyjdzie za mąż ponownie, czyli instytucja małżeństwa jest dla niej istotna.

Mam więc za sobą dwa małżeństwa - jedno 15 lat, drugie 10. Więc jak wyjdę za mąż kolejny raz, to musi to być wyjątkowa osoba i ja muszę być totalnie zakochana.

Jan Kulczyk i Joanna Przetakiewicz poznali się na przyjęciu u wspólnej znajomej, byli razem do 2013 roku. Rozstali się w przyjacielskich stosunkach i lubili opowiadać anegdotę o tym, jak się poznali.

Kiedy nas sobie przedstawiono, rzekł tajemniczo: „Ja już ciebie wcześniej widziałem. We Florencji”. Jak to, myślę, byłam tam wiele lat temu i tylko raz, o czym on mówi? A on uparcie: „Widziałem cię na pewno, w Galerii Uffizi, drugie piętro, trzeci pokój po lewej. Jak to możliwe, że mogłaś pozować Botticellemu w XV wieku? Jesteś żywcem zdjęta z obrazu”. O ludzie, tylko nie ja i Wenus! Pomyślałam, że to cytat wyjęty z jakiegoś filmu. Nie dałam się złapać na ten haczyk, ale potem dostałam na urodziny portret modelki Botticellego. Zrozumiałam wtedy, że będziemy razem.

- mówiła w rozmowie z „Vivą”