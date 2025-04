Kim jest ten przystojniak – fani Joanny Krupy nieraz interesowali się nowym mężczyzną, który pojawił się u jej boku. Gwiazda od jakiegoś czasu spotyka się z Douglasem. Wiadomo, że jest biznesmenem i ma podobno kilka firm inwestycyjnych w Hollywood. Co ich łączy i jakie mają plany na przyszłość? W wywiadzie dla magazynu „Gala” Joanna wyznała, że nigdy nie była tak zakochana i że jest gotowa na... dziecko! Czyżby Joanna Krupa była w ciąży?

Joanna Krupa ma na koncie burzliwy rozwód z Romainem Zago. Rozstali się w zeszłym roku po 10 latach małżeństwa. Prowadząca show „Top Model” nie była jednak długo samotna. Z Douglasem poznała się podczas spaceru z psami. Jak widać zaiskrzyło. Gwiazda promienieje i coraz chętniej opowiada o swoim związku.

„Nie sądziłam, że spotkam takiego człowieka jak Douglas. Potrafimy ze sobą rozmawiać, jakbyśmy od lat się przyjaźnili. I jest między nami niesamowite pożądanie – to dzięki niemu odkryłam, że kręcą mnie faceci z siwymi włosami. Nasz pierwszy pocałunek zrobił na mnie takie wrażenie, jakbym była nastolatką!” – zdradziła w wywiadzie dla „Gali”.

Czy Joanna Krupa się zaręczyła i czy jest... w ciąży?

Gwiazda odniosła się również do tego tematu. „Na razie to była tylko słowna deklaracja! Ale od tego momentu codziennie powtarza mi, że powinniśmy zacząć planować ślub. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się poważnie o tym porozmawiać, ale papier przecież niczego między nami nie zmieni” – mówi Joanna w „Gali”.

Poruszyła też kwestię macierzyństwa. „Chcę, by Douglas był ojcem moich dzieci. Jestem gotowa na to, by w końcu zostać matką. Chciałabym mieć dwoje dzieci, najlepiej chłopczyka i dziewczynkę. Z kolei Douglas marzy o trójce. Ale to ja podejmę decyzję o pierwszej ciąży”.

Miło widzieć Joannę taką szczęśliwą.

