Jaką kreację wybrała Joanna Krupa na przyjęcie z księciem? Można się było domyślić, że fotomodelka będzie wierna swoim modowym wyborom. Niektórzy są od wrażeniem, inni - zarzucają jej brak taktu. A co wy sądzicie o kreacji Joanny Krupy, którą wybrała na spotkanie z księciem?

Joanna Krupa w seksownej kreacji na spotkaniu z książęcą parą

Jako jedna z nielicznych Polek, Joanna Krupa dostąpiła zaszczytu pojawienia się na przyjęciu na cześć królowej Elżbiety II, które miało na celu wzmocnić więzi polsko-brytyjskie. Selekcja dotycząca gości i kwestia ubioru zawsze są ściśle przestrzegane w brytyjskiej monarchii. W Polsce - wygląda to różnie. Można było się spodziewać, że Joanna Krupa będzie się wyjątkowo wyróżniać na tle pozostałych gości, a było ich około 600.

Taki strój nie ma nic wspólnego w protokołem dyplomatycznym

Kreacja modelki jest już tematem licznych dyskusji i poddaje w wątpliwość znajomość zasad savoir-vivre'u przez Joannę Krupę. Świeżo upieczona rozwódka nabrała wiatru w żagle, jeśli chodzi o epatowanie swoją nagością w social mediach. Jednak podobną zasadę przyjęła podczas garden party w Starej Oranżerii. Kreacja Joanny Krupy w odcieniu nude, z głębokim, uwydatniającym biust dekoltem i głębokim rozporkiem wzdłuż nogi przyciągała spojrzenia. Odkryła też ramiona. Nic dziwnego - seksowna Krupa od lat spełnia się jako obiekt westchnień i spojrzeń mężczyzn, a zazdrosnych zerkań ze strony kobiet.

Jak się powinna ubrać Joanna Krupa?

W zaleceniach dotyczących stosownego ubioru znajdziemy takie punkty, jak: unikanie ubioru i dodatków uchodzących za ekstrawaganckie, spódnic i sukienek z głębokim rozporkiem, głębokich dekoltów i odkrytych ramion czy zbyt obcisłych ubrań. Zgodnie z zaleceniami warto postawić na stonowane kolory, a do kreacji założyć rajstopy, ale nie powinny być błyszczące. Do faux pas zalicza się nawet zbyt długie paznokcie i soczystych kolorach. To zalecenia dotyczące ubioru i wizerunku zewnętrznego pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówki zagranicznej podczas wykonywania obowiązków służbowych, które znajdziemy na stronie internetowej MSZ. Co prawda nie dotyczy „zwykłego” gościa, ale warto pokusić się o zapoznanie z protokołem zanim wsiądzie się do taksówki...

Joanna Krupa zatem przesadziła? Naszym zdaniem tak.

