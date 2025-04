Internautki kochają ją za naturalność i bycie sobą. Joanna Krupa nie boi się mówić, co myśli, ostro bronić praw zwierząt i… pokazywać się bez makijażu. Jej zdjęcia i posty w mediach społecznościowych wzbudzają zawsze zainteresowanie, jednak ostatnią fotą modelka rozbiła bank.

Jak wygląda Joanna Krupa po obudzeniu? Gwiazda opublikowała swoje zdjęcie w łóżku bez makijażu

Joanna Krupa opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie w bikini, wyznając, że tęskni za wakacjami i słońcem. „Think I’m having the winter blues… Missing the sun, the beach and my body!” – napisała modelka. Zdjęcie ma też motywować.

I zmotywowało! Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy i setki reakcji.

– Ciało idealne! – Boże, jakie ciało! – Bogini – Zazdroszczę i biorę się za siebie – Ale wyrzeźbione ciało – Też chcę tak wyglądać! – pisały internautki.

Na zdjęciu prowadzącej show „Top Model” faktycznie widać, jak ma ładnie zarysowane mięśnie brzucha i wyrzeźbione nogi. A przy tym zachowuje 100 procent kobiecości.

Motywują was takie zdjęcia czy wręcz przeciwnie?

