Ten, kto pięknej Polce zarzucał brak rozgarnięcia i niski poziom inteligencji, teraz może sobie pluć w brodę, bo popełnił totalną gafę. Joanna Krupa ma głowę do interesów, zaciętość i intuicję. Czemu tak sądzimy? Właśnie otworzyła nowy biznes w Warszawie!

Krupa zasłynęła dzięki jurorowaniu w programie "Top model". Jej uroda, przekręcanie polskich słów i przebojowość spowodowały, że w mgnieniu oka stała się bardzo popularna w Polsce. Nazywano ją "królową internetowych memów", z czego Krupa - nauczona doświadczeniem - nic sobie nie robiła. Cieszył ją rozgłos i tym bardziej spowodowało to falę zaskoczeń, bowiem polskie gwiazdy i gwiazdki dość często procesują się i "obrażają", gdy tylko pojawi się negatywny komentarz na ich temat. Jej dystans do siebie sprawił, że zyskała w Polsce grono sympatyków i przyjaciół, choć na stałe mieszka w Los Angeles. Teraz postanowiła po raz kolejny zawitać w Warszawie, i to z nowym pomysłem na biznes. O co chodzi?

Joanna Krupa założyła szkołę

Krupa zdecydowała się podzielić wiedzą o modellingu z początkującymi koleżankami po fachu. To program "Top model" podsunął jej ten pomysł. Trzeba przyznać, że choć Krupa nie robi zawrotnej kariery na wybiegu (wzrost i figura temu nie sprzyjają) i daleko jej do bycia na topie, to jeśli chodzi o wytrwałość w dążeniu do celu, to może mierzyć się z takimi sławami modellingu, jak Anja Rubik czy Magdalena Frąckowiak. Dlatego też - mimo że jest zapracowana - postanowiła kształcić adeptki tej sztuki w Warszawie, o czym wspomniała w wywiadzie dla jednej z gazet.

Będąc w programie "Top Model" zobaczyłam, ile dziewczynom brakuje wiedzy. Chciałam je nauczyć co naprawdę jest ważne w modelingu: jak pozować, jak dbać o urodę i jak zdobyć kontrakt z wymarzoną agencją.

Jesteśmy przekonane, że interes Joanny Krupy będzie z pewnością intratny. Fotomodelka i wielbicielka czworonogów ma zamiar uczyć modelki poprawnej angielszczyzny, podstaw ekonomii i pielęgnacji skóry. Jedno jest pewne - jurorka "Top model" będzie miała co robić w wakajce: przyjęła także propozycję wystąpienia w programie "Żony Hollywood".

