Wegetarianizm u dzieci wzbudza wiele kontrowersji. Często podnoszą się głosy, że dzieci powinny jeść mięso, a dieta wegetariańska przyczynia się do poważnych niedoborów, które mogą skutkować nieprawidłowym rozwojem. Jak jednak z większością spraw bywa, prawda leży po środku.

Joanna Krupa, znana ze swojej miłości do zwierząt oraz uczestniczenia w akcjach przeciw futrom oraz zachęcających do adopcji zwierząt ze schronisk, przyznała ostatnio na swoim Instagramie, że już od pierwszych dni życia chce dawać dobry przykład swojej córeczce, Ashy-Leigh. Chce ją wychować na dobrego i współczującego człowieka, a częścią tego będzie właśnie... dieta wegetariańska.

Joanna Krupa chce, by jej córka nie jadła mięsa

Zdjęcie modelki z córeczką jest przesłodkie. Obie uśmiechnięte, rumiane... Widać, że macierzyństwo wyjątkowo służy Joannie Krupie. Mała Asha-Leigh ma za to na sobie śliniaczek z napisem "Love all animals".

Na zadane w komentarzu pytanie, czy Joanna Krupa ma zamiar wychować córkę na diecie wegetariańskiej, ta dała jednoznaczną odpowiedź.

Oczywiście! Gdy dorośnie, będzie mogła sama podjąć tę decyzję, ale do tej pory mamy zamiar karmić ją jak najzdrowiej i bez okrucieństwa, jak się tylko da - pisze modelka.

Jak można było się spodziewać, nie obyło się bez krytyki. Fani zarzucają jej, że mała Asha-Leigh nie będzie w stanie podjąć takiej decyzji, jeśli zostanie wychowana bez mięsa. Mówią też, że to zbyt ważne źródło białka, by pozbawiać go kilkumiesięcznego dziecka.

Prawda jednak jest taka, że każda dieta, która nie jest odpowiednio zbilansowana, może prowadzić do poważnych niedoborów. Nie chodzi tu tylko o dietę wegetariańską i wegańską - często okazuje się, że to właśnie osoby na tych dietach dbają o to, by ich jadłospis był różnorodny i bogaty w warzywa i owoce.

Według dietetyków wegetarianizm i weganizm są dietami odpowiednimi dla ludzi w każdym momencie życia - od pierwszego rozszerzania diety po wiek starczy. Ufamy też, że Joanna Krupa konsultuje się z lekarzami i nie naraziłaby swojego dziecka na niebezpieczeństwo.

