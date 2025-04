Joanna Koroniewska należy do najbardziej sumiennych i konsekwentnych aktorek. Dlaczego tak uważamy? Żona Macieja Dowbora regularnie biega, i nieważne czy jest mróz, deszcz czy plucha!

Jakiś czas temu było dość głośno o tym, że Jonna Koroniewska jest dramatycznie chuda. Aktorka zawsze należała do grupy posiadaczek zgrabnych sylwetek, ale kościste ramiona i wystające obojczyki to jednak przesada. To, jak wtedy wyglądała, wzbudziło lęk fanów, że Koroniewska cierpi na anoreksję. Żona Macieja Dowbora zarzekała się, że daleko jej do anoreksji, a ręka "tak wypadła w kadrze". Teraz wrzuca zdjęcia w zimowej stylistyce, ale cały czas na sportowo. To dlatego może poszczycić się świetną formą.

Bieganie dało mi nową mnie! Gdy moja córka poszła do przedszkola, ciągle przynosiła jakieś infekcje. Zaczęłam nieustannie chorować. Zero odporności, bo niby skąd miałam ją mieć? Nawet jeśli w miarę zdrowo się odżywiasz, ale nie ćwiczysz, to bardzo trudne. Poza tym lata lecą. Musiałam odbudować zdrowie, a przy okazji ruszyć w końcu tyłek z kanapy. I wsiąkłam w to maksymalnie, w dobrym tego słowa znaczeniu.

A jak z dietą? Wiemy, że joanna Koroniewska przebiega już maratony i to z bardzo dobrym czasem. Bieganie stało się sposobem na życie, ale nie zapominajmy, że aby osiągać takie wyniki, należy przestrzegać też pewnych zasad odżywiania... Ale niekoniecznie ścisłych!

Jestem zupolubna, kocham pierogi, uwielbiam lody, które sama robię. Ponadto odkryłam jarmuż, bataty i komosę ryżową.

Co wy na to? Może zamiast diet, po prostu zacząć regularne uprawianie sportu?

