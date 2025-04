Wiemy, jakie są aktualnie obowiązujące kanony piękna, ale bez przesady! Joanna Koroniewska zawsze była szczupła, ale to zdjęcie na Instagramie wywołało komentarze na temat anoreksji...

Nie pokusiłbyśmy się o takie stwierdzenie, ale też mamy wrażenie, że waga Joanny Koroniewskiej chyba mocno spadła w dół. Aktorka z "M jak miłość" intensywnie pracuje nad woim wyglądem, dba o sylwetkę i nie szczędzi sobie treningó na siłowni czy w plenerze. Na swoim profilu umieszcza zdjęcia głównie z przebytych tras biegowych, rajdów, a nawet maratonów, m.in. w Krakowie, Warszawie czy Międzyzdrojach. Jedno z "obowiązkowych" selfie, ktore prawdopodobnie w ramach kontraktu pojawiło się na profilu Koroniewskiej, ukazało jej bardzo szczupłą, może nawet wychudzoną sylwetkę, a w szczególności rękę...

#dziśjużnadpolskimmorzem #przedIntrygąwMiędxyzdrojach #byłociężko #baaardzo 😳😁😛#totalneporuszenie.pl Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Joanna Koroniewska (@joannakoroniewska) 4 Lip, 2015 o 5:23 PDT

Joanna Koroniewska ma problemy z wagą?

Pod fotką pojwiły się komentarze, że Koroniewska jest bardzo chuda, i to aż niebezpiecznie! Żona Macieja Dowbora zarzekała się, że daleko jej do anoreksji, a ręka "tak wypadła w kadrze". Być może to faktycznie kwestia oświetlenia, ale przyznacie, że na tym zdjęciu Koroniewska nie wygląda zbyt zdrowo... Aktorka jednak zawsze dba o badania profilaktyczne (wspiera akcje walki z nowotworem piersi) i czynnie uprawia sport.

