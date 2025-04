Joanna Horodyńska swoją karierą rozpoczynała jako modelka. Teraz, jako ikona mody, prowadzi swój program w Polsat Cafe oraz kolumnę w "Party", gdzie ocenia stylizacje celebrytów. Nie jest to jednak główne źródło jej utrzymania. Gwiazda zajmuje się przede wszystkim doradzeniem podczas zakupów z osobami prywatnymi. Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby móc skorzystać z usług Joanny? W rozmowie z AfterParty.pl przyznaje:



Pracuję z klientkami indywidualnie, to są jakieś zakupy przed sezonem albo na koniec sezonu, albo tą są jakieś eventy. To nie są gwiazdy, mało z nimi pracuje, odpuściłam sobie ten temat, bo one chciałaby powiedzieć, że ja je ubierałam, a później i tak wszyscy skrytykują, bo to ja, a ja źle wyglądam przecież. Zajmuję się klientkami "no-name", które potrzebują doradzania, np. biznesowego, bo się na tym znam. Mam dużą wiedzę taką bazową, czyli jak ta kobieta powinna wyglądać - przede wszystkim znajomość sylwetki. Cena? Jest różnie - dla stałych klientek jest zniżka. Godzina to jest stawka europejska - 100 Euro - przyznaje stylistka