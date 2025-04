2017 rok nie był najlepszy dla Joanny Górskiej, dziennikarki stacji Polsat. Zrobiło się o niej głośno, gdy we wrześniu zniknęła z anteny. Dziennikarka choruje na raka, ale swoją odwagą, walecznością i optymizmem wzrusza widzów.

W październiku poinformowała fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych, że cierpi na nowotwór piersi. Publiczne wyznanie z pewnością wiele ją kosztowało, jednak korzystając ze swojej popularności postanowiła namawiać Polki do sumiennej profilaktyki raka piersi i badań.

Dziennikarka Polsatu już od kilku miesięcy walczy z nowotworem piersi

Górska rozpoczęła leczenie i już po kilku tygodniach wróciła do pracy, Ostatnio pojawiły się radosne informacje, że dzięki chemioterapii rak zmniejszył się o połowę, a widok uśmiechniętej dziennikarki napawa optymizmem i dodaje otuchy innym chorym. W październiku do mediów trafiły pierwsze informacje o chorobie. W wyniku chemioterapii straciła włosy, co jest szczególnie przykre dla kobiet. Żeby dodać odwagi tym, którym brakuje sił, Górska postanowiła podzielić się zdjęciem siebie, ale bez peruki. W czasach, kiedy rewelacją jest zdjęcie gwiazdy bez makijażu, możecie sobie wyobrazić jaki odzew miała ta fotografia.

Dziennikarka złożyła życzenia fanom i nie spodziewała się z pewnością tak pozytywnego odzewu. Internauci zaczęli wychwalać jej odwagę w łamaniu tabu, pozytywną energię i podkreślać, że w krótkich włosach też wygląda sexy! Każda kobieta potrzebuje komplementów, zwłaszcza, gdy choroba zaznacza swoją obecność.

Zdrówka ! Jest Pani piękną i silną kobietą!!

Duuużo zdrówka Pani Joanno😗😗😗😗sama zmagam się z chorobą i wybór peruki nie był łatwy, cieplutko pozdrawiam

Jest Pani Aniołem!

Joanna Górska jest dziennikarką Polsatu, a teraz - symbolem walki o z rakiem. Niespodziewanie stała się fighterką i wzorem do naśladowania dla wielu chorych, którym brakuje motywacji w tej nierównej walce. Życzymy jej powrotu do zdrowia!

