Jessica Alba z córką

Polskie gwiazdy za wszelką cenę chcą chronić swoją prywatność i rzadko pojawiają się publicznie ze swoimi dziećmi. Wyjątkiem są imprezy i wydarzenia w których to pociechy odgrywają główne role. Na co dzień jednak widok polskiego celebryty z dzieckiem u boku to nietypowy widok. Co innego w Stanach - tam gwiazdy chętnie pokazują się ze swoimi rodzinami, nawet jeśli wiedzą, że każdy ich krok śledzą paparazzi.

Kilka dni temu paparazzi przyłapali na zakupach popularną aktorkę Jessicę Albę. Gwiazda filmów "Sin City: Miasto grzechu" oraz "Fantastyczna Czwórka" pojawiła się w supermarkecie w towarzystwie swojej córeczki Haven Garner. Dziewczynka już za kilka dni będzie świętowała swoje trzecie urodziny. Trzeba przyznać, że widok jest niezwykle uroczy, a malutka Haven jest tak samo śliczna jak jej mama.