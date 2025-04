Kilka dni temu w amerykańskim Westwood odbyła się premiera filmu animowanego "Home", dedykowanego małym odbiorcom. Wydarzenie to obfitowało w dużo rozrywki! Goście przybyli ze swoimi dziećmi i oczywiście nie zabrakło głównych dubbingowych aktorek: Rihanny i Jennifer Lopez.

Doprawdy, to jedyny taki film - co z tego, że animowany - w którym występują 2 tak popularne piosenkarki! Jennifer Lopez grała już w kilku produkcjach, m.in. całowała się z George'em Clooneyem w "Co z oczu to z serca" czy uczyła tańca Richarda Gere'a w "Zatańcz ze mną". Podkładała już głos w "Mrówce Z" czy trylogii "Epoka Lodowcowa". Teraz przyszedł czas na film pt."Home", który ma już zadatki na kinowy animowany hit! Rihanna nie może poszczycić się tak bogatym dorobkiem filmowym, choć grała w "Annie" czy "To już jest koniec", jednakże jej aktorska kariera zapowiada się obiecująco. Obie piosenkarki świetnie bawiły się na premierze - J.Lo przyszła ze swoimi dziećmi, bliźniętami Emmą i Maximilianem.

"Home" - premiera z gwiazdami

Nie zaskoczy was pewnie fakt, że Rihanna nie odmówiła sobie przyjemności zabawy z maluchami. Według doniesień prasy, Barbadoska świetnie dogaduje się z kilkulatkami, i to był m.in. jedna z przyczyn, dla których zdecydowała się zadebiutować w roli aktorki dubbingowej. Gra jedną z głównych bohaterek - Gratuity "Tip" Tucc, a Jennifer Lopez - Lucy. Artystki stworzyły wspólnie soundtrack do animacji ze wsparciem Charli XCX czy Kieszy. Jak prezentowały się artystki i jak się bawiły? Zobaczcie same:

ONS.pl

Polska premiera będzie miała miejsce 20 kwietnia. Wybierzecie się do kina?

