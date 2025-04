Jennifer Lawrence może nie jest gwiazdą uszytą na miarę ikon hollywoodzkiego kina, ale nie można jej zarzucić braku poczucia humoru i niebywałego talentu konferansjera. Dlaczego?

Reklama

Od 2 lat aktorka regularnie dostarcza nam niepowtarzalnych atrakcji.

Kiedy to w 2013 roku świat obiegło jej spontaniczne zdjęcie z hollywoodzkiej gali, zdobywczyni Oscara została okrzyknięta jedną z najbardziej dowcipnych gwiazd, które najczęściej zaliczają towarzyskie wpadki.

Jej słynny upadek czy pokazanie niechcący środkowego palca fotoreporterom przeszły do historii i na zawsze odczarowały galę Oscarów jako ekskluzywne, dopracowane do perfekcji wydarzenie.

Czy można nie lubić Jennifer Lawrence?

ONS.pl

Na gali Producers Guild of America Awards aktorka miała za zadanie zaprezentować Jona Feltheimera, prezesa Lionsgate.

W niezwykle urokliwy sposób przyznała, że takie występy to dla niej stresująca sytuacja i nie w jej stylu, najchętniej połknęłaby tabletki uspokajające i zaprzyjaźniła z łóżkiem.

Witajcie dawni, teraźniejsi i - mam nadzieję - przyszli pracodawcy. Żałuję, że nie poprosiłam kogoś z was o Xanax. Zazwyczaj mówię 'nie' dla takich okazji ze względu na mrożący mnie stres i więź łączacą mnie z kanapą. Kiedy usłyszałam, że chodzi o Feltheimera, musiałam powiedzieć 'tak' i myślałam, że nawet muszę. Gdy jednak okazało się, że nie jestem do tego zobligowana, było już za późno, włożyłam już na siebie tę suknię.

ONS.pl

Hollywood kocha Jennifer za jej styl "dziewczyny z sąsiedztwa" i niebywałą charyzmę.

Ona niewiele robi sobie ze swoich nietaktów i wpadek, obraca je w żart w niepowtarzalnym stylu.

A co równie istotne... Zawsze wygląda obłędnie!

Wiem, co myślicie. Że zawalę - i macie rację. Jon jest w tym bizensie dłużej, niż ja na świecie. Kocham to mówić! Wszystko, co w zasadzie się tego tyczy.

ONS.pl

Prawda, że Jennifer Lawrence to jedna z najjaśniej świecących gwiazd kina?

Mamy wrażenie, że nic nie zmieni tej dziewczyny, nawet suknie Diora czy astronomiczne gaże filmowe.

Reklama

Przeczytaj także:

Lawrence w Księdze Rekordów Guinnessa

Przeżyj to jezcze raz: Oscary 2013

Nagie zdjęcia Lawrence