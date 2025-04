Plotkowano o ich przyszłym rodzicielstwie, o tym, że Aniston jest w ciąży, o planach adopcyjnych... Fani z niecierpliwością oczekiwali dobrych wieści. Niestety wychodzi na to, że para rozstała się. Dlaczego? Jak podaje magazyn „InTouch” Jennifer Aniston i Justin Theroux nie mogli dojść do porozumienia w trzech sprawach.

Jak podaje magazyn para jest w separacji już trzy miesiące. W październiku podczas jednego ze wspólnych wieczorów Justin Theroux przyłapał Aniston na rozmowie z Bradem Pittem. Czy to plotka, czy prawda? Ponoć to rozjuszyło Justina, jakoby aktorka szukała pocieszenia w ramionach eks...

Jennifer Aniston i Justin Theroux rozwiodą się?

Jennifer Aniston wielokrotnie deklarowała, że nie planuje mieć dziecka. To mogła być próba odwrócenia uwagi od tego, że faktycznie o dziecko się starała... Małżonkowie stanęli przed wyborem czy skorzystać z surogatki czy zaadoptować dziecko. To ich poróżniło. Co jeszcze?

Jennifer Aniston zakończyła trwający latami remont swojej willi w Los Angeles i chciała tam osiąść. Niestety Justin kocha Nowy Jork, a Hollywood jawiło mu się jako zgroza. Wiecznie narzekał na pogodę w Kalifornii, marzył o zmianach pór roku, energii wielkiego miasta.

Jennifer kupiła kilka mieszkań w tym mieście, wierząc, że w którymś poczuje się jak w domu, ale w ostatecznym rozrachunku uznała, że to nie jest miejsce dla niej - powiedział znajomy pary.

Para nie doszła do porozumienia w kwestii wicia gniazda. Do tego doszedł problem zainteresowań i wizji wspólnego życia. Zakochani próbowali dopasować wzajemny styl życia, ale nie za bardzo im to wychodziło. Justin Theroux jest imprezowiczem w kameralnym gronie, z kolei Aniston ma dość paparazzi i wolałaby spędzać wieczory w domu.

48-letnia Aniston niejednokrotnie zachwalała Theroux mówiąc, że to coś najlepszego, co ją spotkało w życiu. Ceremonia ślubna odbyła się w ich posiadłości w Bel-Air w 2015 roku. Na tę okazję wybudowano drewnianą scenę i miejsca przewidziane dla 74 osób. Na przyjęciu pojawili się m.in. Howard Stern, Sia, Chelsea Handler i Lisa Kudrow, Ellen DeGeneres czy Emily Blunt... Wszyscy sadzili, ze tych dwoje są sobie przeznaczeni. Czy przekreślili już swój związek? Może dadzą sobie drugą szansę?

