Janis Joplin urodziła się 19 stycznia 1947 roku w teksańskim mieście Port Arthur. W świat muzyki weszła już jako nastolatka, kiedy zaczęła przebywać w towarzystwie społecznych wyrzutków. To dzięki nim poznała afroamerykańskiego bluesa, który nie tylko wpłynął na kształt jej późniejszej twórczości, ale przede wszystkim pomógł jej podjąć decyzję o rozpoczęciu kariery muzycznej.

Dziś Janis Joplin obchodziłaby 78 urodziny

Nie bez powodu nastoletnia Janis znalazła sobie takie, a nie inne towarzystwo. Nie była lubiana w szkole i sama unikała kontaktu z rówieśnikami. Odstawała od nich - malowała, czytała, nie nienawidziła czarnoskórych osób. Miała sporą nadwagę, która odbiła się mocno na jej wyglądzie, ponieważ sprawiła, że jej ciało było pokryte licznymi i głębokimi bliznami oraz rozstępami. W późniejszym życiu poddawała się zabiegom, które miały zmniejszyć ich widoczność. Po zakończeniu szkoły dwukrotnie zaczynała studia. Na uniwersytetach dała się poznać jako osoba, która jest inna i nie wstydzi się tego. Żadnego z wybranych kierunków nie dało się jej ukończyć.

Jej kariera muzyczna rozpoczęła się w 1966 roku, kiedy dołączyła jako wokalistka do grupy Big Brother and the Holding Company. Jej charakterystyczny głos stał się znakiem rozpoznawczym zespołu. Znakiem rozpoznawczym Joplin był jednak specyficzny psychodeliczny charakter jej muzyki. Na zawsze związała się z nim jednak w 1968 roku, kiedy zaczęła karierę solową.

Ta była wyjątkowo krótka, ale i burzliwa. Co chwilę mąciły ją wyskoki obyczajowe, narkotykowe i alkoholowe artystki. Skłonności Janis Joplin do używek były tak duże, że wokalistka kilkukrotnie odwiedzała kliniki odwykowe. Nie przeszkodziło jej to w nagraniu dwóch solowych płyt, stworzeniu ponadczasowych hitów i wystąpieniu na największych, najbardziej kultowych festiwalach wszech czasów.

Niestety uzależnienie od narkotyków okazało się dla niej zabójcze. 4 października 1970 roku Janis Joplin w swoim pokoju hotelowym w Hollywood, przyjęła śmiertelną dawkę morfiny i heroiny. Jej ciało zostało skremowane, a prochy - rozsypane nad Oceanem Spokojnym. Mówi się, że swoim przyjaciołom zostawiła w spadku 2500 dolarów, by po jej śmierci wyprawili na jej cześć imprezę.

