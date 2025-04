Jarosław Bieniuk zabrał córkę Oliwię na festiwal Opener. Pamiątkową fotografią z rodzinnego wyjścia podzielił się na Instagramie. Nastoletnia Oliwia w letniej stylizacji wzbudziła zachwyt wśród komentujących. Ruszyła lawina porównań do Anny Przybylskiej.

Reklama

Oliwia Bieniuk bardziej podobna do mamy czy taty?

Oliwia Bieniuk ma 15 lat. W tym roku po raz pierwszy mogła uczestniczyć w słynnym festiwalu Opener. Możliwość uczestniczenia w tak dużej imprezie muzycznej musiała być dla Oliwii ogromnym przeżyciem. W czasie koncertów towarzyszył jej ojciec.

Pierwszy Opener z córcią - napisał Jarosław Bieniuk na Instagramie.

Na fotografii, która trafiła do sieci, widzimy roześmianą Oliwię, ubraną w kwiecistą letnia sukienkę oraz modną denimową katanę. Stylizację uzupełniły hitowe w tym sezonie okulary o trójkątnym kształcie.

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. A w nich lawina porównań Oliwii Bieniuk do Anny Przybylskiej. Większość komentujących nie ma wątpliwości - Oliwka zachwyca urodą równie mocno co jej mama.

Dominika Gwit wyszła za mąż?! Wygadał się przyjaciel

- Boże, cała mama! Niesamowite to jest... - Też mam podobne odczucia... czysta Mama! - To wierna kopia Ani! - Jezu, myślałam że to Ania! - czytamy w komentarzach.

Wśród śledzących profil Jarosława Bieniuka nie zabrakło również głosów, że Oliwia jest równie podobna do mamy, co do ojca.

- Dla mnie Oliwia jest mieszanką Jarka i Ani. - Do taty też jest podobna.... ŚLICZNIE córcia i tata!

A Ty jak myślisz?

Reklama

Przeczytaj:

Dobre wiadomości u Żyłów! Para dogadała się w ważnej kwestii

Meghan Markle źle się czuje w royal family? „Widać było sztuczny uśmiech”