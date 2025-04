W okresie majówkowym u Jarosława Bieniuka działo się sporo. Syn byłego piłkarza i zmarłej półtora roku temu Anny Przybylskiej, pierwszy raz przystąpił do Komunii. Ale to nie wszystko. Bieniuk spędził majówkę w Dębkach w towarzystwie pięknej blondynki, Martyny Gliwińskiej. Czy to jego nowa dziewczyna?

Całe zamieszanie spowodowała ich wspólna fotka z plaży. Przyjacielski uścisk wywołał komentarze obserwatorek Instagrama Martyny. Niesłusznie też zaczęto rozprawiać o moralności i zasugerowano, jakoby Bieniuk za krótko rozpaczał bo utracie ukochanej, Anny Przybylskiej. Czy Martyna Gliwińska mogła spodziewać się takiego odbioru? Chyba nie! Jedna z osób zasugerowała, że Gliwińska jest dużo młodsza i nie jest najlepszą kandydatką na partnerkę.

To jest duża różnica między jego córką 14 latka a 25 latka. Ale te dzieci straciły co dopiero swoją ukochaną mamę, i na pewno narazie nie chcą się dzielić tata z jakąś obcą dla nich panią.

Co na to Gliwińska?

Piszesz na moim prywatnym profilu, o mnie, tak jakbyś kompletnie nie brała pod uwagę tego, że ja to CZYTAM. Czy my się znamy, że dopuszczasz się tak poważnych osądów mojej osoby? A może myślisz, ze te zdjęcia które oglądasz to całe moje życie i na ich podstawie wiesz juz jakim jestem człowiekiem ? Gratuluję. Skoro piszesz, ze nie chcesz nikogo rozliczać to tego nie rób.

Kim jest Martyna Gliwińska?

Martyna i Bieniuk przyjaźnią się od lat i spędzają ze sobą dużo czasu. To właśnie ona towarzyszyła Jarkowi ostatnio podczas kilku wydarzeń charytatywnych. Sam były piłkarz i samotny ojciec nie komentuje swojego życia prywatnego. A kim jest Martyna Gliwińska? Śliczna blondynka od lat pasjonuje się sportem i pochodzi z Gdyni. Jest absolwentką szkoły baletowej, studiowała na ASP oraz we Florencji.

Czy to już miłość? A może tych dwoje to tylko przyjaciele? Co ciekawe, fotkę Bieniuka i Gliwińskiej skomentowała córka piłkarza, 14-letnia Oliwka. Czy określenie "Miśki" nie wydaje się wam wystarczające ku temu, aby sądzić, że to może być poważny i szczęsliwy związek? My trzymamy kciuki za pozytywny rozwój sytuacji!

