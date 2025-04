Seksowna babcia? Na pewno świadoma swojej kobiecości. Jane Seymour wygląda przepięknie i… ma klasę.

Dr Queen dla „Playboya”



Jane Seymour to aktorka kojarząca się głównie z kultową rolą Dr Queen. Teraz, z okazji swoich 67. urodzin, postanowiła zapozować do „Playboya”. Dodajmy, nie pierwszy raz – gwiazda zrobiła to już w przeszłości, 30 lat temu.

Jeśli jednak spodziewacie się starszej, pomarszczonej pani bezwstydnie ukazującej swe wdzięki w wulgarnych pozach, nic bardziej mylnego. Jane Seymour zapozowała tak, że nie ma mowy o niesmacznej sesji. Aktorka wygląda przepięknie, bije od niej pewność siebie, wdzięk, kobiecość i subtelność. Aż trudno uwierzyć, że jest w wieku naszych babć!

Zobaczcie same:

Gwiazda najwyraźniej nie spodziewała się tak ogromnej fali pochlebnych komentarzy na temat swoich zdjęć. Jej odpowiedź w mediach społecznościowych odwraca jednak uwagę od urody, a kieruje na piękno wewnętrzne:

Zawsze pamiętaj, że prawdziwe piękno pochodzi z wewnątrz – napisała.

My jesteśmy zachwycone fotografiami Jane Seymour. Same chciałybyśmy tak wyglądać w jej wieku i epatować takim wdziękiem i siłą dojrzałej kobiety!

