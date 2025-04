Jarosław Bieniuk opublikował na Instagramie wyjątkowy wpis z okazji urodzin syna. Jan, najmłodsze dziecko byłego piłkarza i Anny Przybylskiej, skończył 8 lat.

Jarosław Bieniuk opublikował na Instagramie kolaż zdjęć, po których widać, jak zmieniał się Jan. Chłopiec przyszedł na świat 21 marca 2011 roku.

Jedna fotografia szczególnie chwyta za serce. Chłopiec pozuje na niej ze starszym bratem Szymonem. Towarzyszy im mama, Anna Przybylska - zapewne dla żartu - siedzi w wózku dziecięcym.

Post Jarosława Bieniuka wywołał lawinę reakcji ze strony internautów. Obok życzeń zdrowia i szczęścia dla 8-letniego Jana, pojawiły się również porównania chłopca do mamy. Wielu z komentujących uważa, że najmłodszy syn Anny Przybylskiej bardzo przypomina aktorkę.

- Tak bardzo podobny do mamusi. - Mała Ania! - Podobieństwo do mamy niesamowite! - Jak bardzo podobny do MAMY. Chyba najbardziej ze wszystkich dzieci

- czytamy w komentarzach.