Niektórym kobietom powrót do formy sprzed ciąży przychodzi wyjątkowo łatwo - Anna Lewandowska już chwilę po urodzeniu dziecka wróciła do łagodnych ćwiczeń, a Małgosia Rozenek dwa tygodnie po cesarce pojawiła się już na planie programu „Projekt Lady”. Powrót do formy to w końcu nie tylko wymarzona figura, ale przede wszystkim i względnie normalny styl życia.

Do tej samej grupy należy też Agnieszka Kaczorowska, mama rocznej już Emilki. Jaką ona ma receptę na szczupłą figurę? Aktorka szczerze wyznała, co pomogło jej wrócić do formy.

Jak Agnieszka Kaczorowska wróciła do formy po ciąży?

Aktorka i tancerka szczerze wyznaje, że głównym powodem, dlaczego tak szybko udało się jej zrzucić przybrane w ciąży kilogramy było... karmienie piersią. To bardzo częsta przypadłość u wielu mam, ale mówi sama Kaczorowska - wcale to niestety nie znaczy, że u każdej kobiety będzie to wyglądało tak samo.

W przypadku Agnieszki Kaczorowskiej zdecydowanie pomógł z pewnością fakt, że od dziecka trenuje taniec. Wyćwiczoną sylwetkę znacznie prościej przywrócić do poprzedniego stanu - wystarczy spojrzeć na Annę Lewandowską, która jest mamą dwóch córek.

Agnieszka Kaczorowska przyznaje, że bardzo się cieszy, że w jej przypadku udało się jej szybko uzyskać dawną figurę. Ma jednak wrażenie, że w całym procesie gubienia wagi po ciąży ogromną rolę odgrywają nasze emocje. Jeśli cieszymy się z nowego członka rodziny i nie stresujemy tym, że koniecznie musimy zrzucić zbędne kilogramy, z pewnością będzie nam wtedy łatwiej. I o ile spokojniej. Nie od dziś wiadomo też, że to właśnie szczęście jest w końcu najpiękniejszym makijażem kobiety - bez względu na to, jak wygląda jej sylwetka.

