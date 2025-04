W lipcu top para w świecie modellingu, Marta Dyks i Borys Starosz wzięli ślub! Przyjęcie odbyło się w modnym i ekskluzywnym miejscu, a suknia ślubna modelki zebrała tysiące komplementów. Sprawdźcie, dlaczego!

Marta Dyks oddała się w ręce Gosi Baczyńskiej i to ta czołowa polska projektantka stworzyla dla niej cudo, do którego wzdychają przyszłe panny młode. Delikatna, prosta suknia z łączonych materiałów i tkanin wzbudziła podziw zacnego grona gości. Marta Dyks i Borys Starosz już jako małżeństwo pojawili się kilka dni po ślubie na prezentacji nowych zapachów Calvina Kleina. Niebawem ukaże się wideo promujące perfumy, a tematem będzie... miłość tych dwojga!

Na profilach na serwisach społecznościowych pojawiło się sporo zdjęć z przyjęcia pary. Nie obyło się bez gratulacji i pochwał - sama modelka dumnie zachwalała suknię ślubną autorstwa Gosi Baczyńskiej. Podziękowaniom nie było końca. Zobaczcie same, jak prezentuje się unikatowa suknia Marty Dyks by Gosia Baczyńska!

The wedding dress created especially for Marta @martadixiedyks She looks absolutely stunning ✨#martadyks #weddingdress #wedding #love #beauty

Posted by Gosia Baczyńska on 26 lipca 2015