Katarzyna Zielińska nie ma w zwyczaju udostępniać szczegółów ze swojego życia. Tym razem, z okazji Dnia Ojca, dumnie wrzuciła zdjęcie z tatą na swój profil. Odzew był potężny!

Kasia Zielińska jako ambitna początkująca aktorka nie miała lekko. I nie chodzi tu o brak wsparcia w rodzinie, ale brak jakichkolwiek koneksji. Artystka pochodzi z Limanowej z woj. małopolskiego, a jej rodzina nigdy nie była związana z kręgami aktorskimi. Zielińska przez lata musiała im udowadniać, że wie co robi, obierając taką, a nie inną życiową drogę. Ma jednak świetne relacje z rodzicami i udowodniła to tym zdjęciem!

Jaki ojciec, taka córka?

Prawda, że Kasia Zielińska jest bardzo podona do swojego taty? Mają te same usta, nosy (co zauważa sama akorka) i uśmiechy. W opisie zauważyłyśmy, że i charaktery! Ciekawi nas, czy syn Katarzyny Zielińskiej, Henio, również odziedziczy znamienne cechy po dziadku i pięknej mamie. Zdjęcie jest fantyastyczne - przepełnione ciepłą energią i jest warte udostępniania!

