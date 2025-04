Lada dzień minie 3. rocznica śmierci Paula Walkera, gwiazdy serii filmowej "Szybcy i wściekli". Tragicznie zmarłego aktora opłakują fani, a tym samym... obserwują jak dorasta jego córka, Meadow Walker. Dziewczyna jest niezaprzeczalnie imponująco piękna!

Przedwczesna śmierć ojca to dramat każdego dziecka. Kiedy 40-letni aktor i rajdowy kierowca osierocił Meadow, ta miała raptem 14 lat. Minęły niemal 3 lata, a dziewczyna wygląda jak anioł. Tego zdania są jej fani i obserwatorzy - jej Instagram zdobywa coraz większą popularność (ma już milion followersów). 17-latka pokazuje swoje życie i wciąż wraca wspomnieniami do czasów, gdy żył jej tata. To wzruszające fotki!

Córka Paula Walkera wyrosła na piękną dziewczynę

Fani co i rusz obsypują komplementami Meadow. Głosy internautów są jednomyślne, co do urody córki aktora i wielu wróży jej karierę w modellingu, a być może i w świecie filmu. Póki co wiadomo, że jeszcze za życia Paul Walker zaraził ją pasją do... akwarystyki oceanicznej. 17-latka marzy o zostaniu biologiem, ale czas pokaże, jaką ścieżkę wybierze. Przez wiele lat mieszkała z matką na Hawajach. Czy Meadow Walker jest podobna do swojego ojca?

Na jej profilu na Instagramie wciąż pojawiają się komentarze, które wyrażają współczucie z powodu śmierci Paula Walkera. Mamy wrażenie, że Meadow przez całe życie będzie mierzyć się z legendą swojego ojca i albo podąży za tym wspomnieniem i nie zaprzestanie publikowania prywatnych zdjęć, albo odetnie się od publicznego okazywania emocji. Przekonamy się!

