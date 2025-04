Jak poznali się książę Harry i Meghan Markle? Wielu ciekawskich i nie tylko nurtuje, w jaki sposób stali się parą i co ich połączyło. Choć widać, że monarchia stara się być postępowa, dla wielu zaręczyny tych dwojga zakrawają o skandal. Dlaczego?

Do wczoraj to wciąż książę William i księżna Kate byli na świeczniku. trzecia ciąża ulubienicy Brytyjczyków wzbudza ciekawość, ale nie tak, jak poprzednie. W obliczu informacji na temat zaręczyn młodszego syna księcia Karola i księżnej Diany, narodziny kolejnego potomka w rodzinie królewskiej jawią się niczym średnio intrygująca wiadomość. Para jest szczęśliwa i pozowała z uśmiechem na twarzy fotoreporterom. Na Instagramie znajdziemy już memy na ich temat i artykuły, które komentują to niekonwencjonalne (biorąc pod uwagę konserwatywne poglądy królowej Elżbiety II) zaręczyny i ślub. Mogli być na to gotowi?

Książę Harry i Meghan Markle - kulisy związku

Meghan Markle jawi się brytyjskiej prasie jako egzotyczny ptak. Chcąc przybliżyć jej sylwetkę, stacja BBC przygotowała wideo z rozmowy z przyszłą książęcą parą o tym, jak się poznali, kiedy zaiskrzyło i jak długo są w związku, czy zmarła księżna Diana polubiłaby Meghan...