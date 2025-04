Majątek właściciela i głównego architekta marki Tesla, a także prezesa programu SpaceX szacuje się na ponad 200 miliardów dolarów. Ta kwota wydaje się wręcz astronomiczna, ale możemy być pewni, że Elon Musk jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

Pomyśleć więc można, że multimiliarder mieszka w prawdziwym pałacu. Każdy, kto tak uważa, może się mocno zdziwić...

W ostatnich miesiącach Elon Musk sprzedał prawie wszystkie swoje posiadłości - zostawił tylko jeden dom, który wynajmuje na imprezy. Nie wyklucza jednak, że i on w przyszłości znajdzie nowego właściciela. Gdzie zatem mieszka drugi najbogatszy człowiek świata?

Ze względu na swój olbrzymi majątek, Elon Musk co rusz jest posądzany o przestępstwa finansowe i malwersacje podatkowe. To właśnie było jednym z powodów, dla których biznesmen zdecydował się sprzedać swoje nieruchomości.

Kolejnym argumentem było rosnące zainteresowanie rozwojem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, nad czym obecnie pracuje. W najbliższych latach planuje skupić się też na „ochronie świadomej przyszłości poprzez uczynienie naszego życia multiplanetarnym”.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.

Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.

— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021