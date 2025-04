Izabela Małysz to jedna z gwiazd, które zdecydowały się wystąpić w najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami”. Kultowy program doczekał się już 12. edycji i to tylko na antenie Polsatu, który wykupił prawa do emisji formatu. Wcześniej, jeszcze w TVN, wyemitowano aż 13 edycji, co sprawia, że obecna jest, w praktyce, już... 25!

Chociaż oglądalność formatu nadal jest wysoka, internauci coraz częściej kpią, że coraz mniej gwiazd... jest w ogóle rozpoznawalna. Wielu celebrytów odrzucało liczne oferty, a producentom faktycznie coraz ciężej znaleźć jest wielkie gwiazdy, które zechciałyby wziąć udział w programie.

Iza Małysz wzbudza jednak sympatię widzów, a internauci rozpisują się o jej skromności i sympatycznym usposobieniu.

Iza Małysz o pierwszym występie w „Tańcu z gwiazdami”

Żonie Adama Małysza trafił się bardzo lubiany, ale i wymagający trener - Stefano Terrazzino. Zdolny tancerz doprowadził wcześniej do zwycięstwa Agnieszkę Sienkiewicz, Agatę Kuleszę i Anetę Zając, które nie ukrywały, że jest on perfekcjonistą. Sam jednak mówił o swojej nowej podopiecznej pozytywnie.

– Od tego, gdzie zaczynaliśmy, to, co było dzisiaj to był cud. Dużo robiła, bo wszystko było nowe. Ona jest jeszcze taka przerażona kamerą! Inni jak widzą kamerę to się cieszą, a ona jest przerażona. Mam nadzieję, że to się zmieni i jednak polubisz tę kamerę, Iza – powiedział ze śmiechem tancerz.

Chociaż sama Małysz nie czuje się jeszcze pewnie na parkiecie, jej partner podkreśla, że świetnie odnajduje się tańcach latynoamerykańskich.

– Ten standard jest taki ciężki – skomentowała Izabela.

– Myślę, że jej charakterowi jest bliżej do łaciny, wbrew pozorom. Jest tylko jeszcze ten strach, który ma, ta skorupka, z której muszę ją wydobyć... – oznajmił Terrazzino.

Chociaż po pierwszym odcinku para w strefie zagrożonych, Izabela podkreśla, że była gotowa na taką ewentualność.

– No wiadomo, że było troszkę przykro, bo wiem, ile mnie to wszystko kosztowało pracy. Ale takie są zasady tego programu i idąc do niego wiedziałam, że tak może być – wyznała Małysz.

Trzymacie kciuki za żonę „Orła z Wisły”?

