W pierwszej połowie grudnia 2017 roku na świat przyszła córka Weroniki Rosati i Roberta Śmigielskiego. Piękna aktorka już na kilka miesięcy przed porodem dumnie prezentowała ciążowe krągłości i wyglądała kwitnąco. Aktorka umieszcza teraz zdjęcia po porodzie, a internauci... wbijają jej szpilę. Czemu?

Reklama

Korzystając z kalifornijskiej pogody Weronika Rosati spędza czas na świeżym powietrzu z dzieckiem. Ubrana w puchową, zimową kurtkę mogła mieć pewność, że otrzyma same komplementy i słowa uznania od fanów. Tak też było, ale do czasu, kiedy to Rosati umieściła zdjęcie w sukience. Złośliwi internauci zaczęli krytykować jej wygląd, a (mamy nadzieję) nieświadomi, że już została mamą - gratulować ciąży.

Internauci krytykują figurę Weroniki Rosati w połogu

Jedne z pierwszych komentarzy, jakie się pod nim pojawiły, wywołał w mediach spore poruszenie. Nikt nie spodziewałby się takiej reakcji, i to ze strony kobiety.

Weronika, ty jeszcze w ciąży jesteś? - zapytała internautka.

To wywołało lawinę kąśliwych komentarzy i zapoczątkowało dyskusję. Aż trudno uwierzyć, że te posty umieszczały kobiety.

Urocza i kusząca przyszła mamusia.

Do twarzy Ci w ciąży, mamusiu.

Każda kobieta, która była w podobnej sytuacji, z pewnością czuła się albo zakłopotana, albo rozzłoszczona. Jak ciało, które przez 9 miesięcy przygotowywało się do wydania na świat dziecka, miałoby w kilka dni w magiczny sposób powrócić do stanu sprzed ciąży? Szczęśliwie, gros internautek stanęło w obronie Rosati.

W ciąży nie jest ....tylko brzuch się wchłania powoli. Śliczna. - podkreśliła fanka Weroniki Rosati.

W ciąży? Przecież Ona już urodziła. Widać, że niektórzy poddali się praniu mózgu które kreują media na chuda przed, brzuch w, chuda po. Dramat. - napisał ktoś inny.

Ten świat zwariował... wygląda dobrze po ciąży, nie wszystkim na mózg padło że 24 godziny po porodzie lecą na siłownię... - stwierdziła kwaśno trzecia.

Urodzenie dziecka to ogromna rewolucja w organizmie. Nie tylko ciąża i poród, lecz także połóg i karmienie piersią wpływają na zmianę sylwetki! Nas zaskakuje to, że kobiety potrafią wytykać młodym mamom nieperfekcyjny wygląd po ciąży. Presja na bycie idealną matką z perfekcyjną figurą, pięknym domem i zawrotną karierą zawodową jest ogromna. A tak wygórowanym oczekiwaniom nie tylko co trudno sprostać, a jest to wręcz... niemożliwe. Co sądzicie?

Reklama

Więcej o macierzyństwie:

„Po narodzinach córeczki wszystko się zmieniło” - wyznanie Anny Lewandowskiej

"Anny Lewandowskie są mi potrzebne, by sobie snuć fantazje, jak to tym razem wrócę do formy sprzed ciąży"