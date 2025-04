Imprezowiczka Agata z materiału Filipa Chajzera odnaleziona!

Prawie 1 mln 700 tys. odsłon zrobiło swoje! Przykład pozytywnej, pijanej, acz elokwentnej (!) Agaty, czyli "dziabniętej" dziewczyny z warszawskiej Sadyby, stał się fenomenem. I hitem internetu. Dlatego nie mogło - NIE MOGŁO! - skończyć się na jednym odcinku!

Październikowa sobota, 8.00 rano, Filip Chajzer wyruszył na polowanie, czyt. realizował dla TVN materiał o tym, jak Polacy spędzają sobotę. Wiele rzeczy i wiele spotkań jest dziełem przypadku, tak samo jak spotkanie Filipa i Agaty. On szukał rozmówcy, a ona - zabawy. "Generalnie jestem trochę dziabnięta" - zaczęła Agata, czym podbiła serca widzów i... zaczęła się pogawędka o tym, jak Agata spędziła minioną noc. Przeżyjmy to jeszcze raz:

Pozytywna historia nietrzeźwej blondynki zyskała ogromną popularność, a ona sama - sławę. Dziennikarzowi nie pozostało nic innego, jak odnaleźć bohaterkę swojego materiału. Niczym rasowy detektyw dotarł do dziewczyny i zamieścił w weekend fotkę z kolejnego spotkania z Agatą, która paradoksalnie stała się weekendową bohaterką jego Facebooka.

Co istotnej, wesoły film nie spowodował fali hejtu ani krytyki pod adresem blondynki. "Baletmistrzyni" stała się gwiazdą, którą większość widzów chciała poznać, pogadać, z którą chciała się po prostu zabawić! A Chajzer... nie wziął od niej wtedy żadnego namiaru, co poskutkowało kilkutygodniowymi poszukiwaniami (3 dni jej szukał, 4 dni przekonywał), by zgodziła się wystąpić ponownie przed kamerami. Dziewczyna ma poukładane w głowie i lubi swoje życie. Tak po prostu!

Kim jest gwiazda materiału? Agata Śleszycka ma 24 lata: pracowała w agencjach reklamowych, PR, była kucharzem, a teraz pracuje w teatrze. Uczy się też montażu wideo - czy zrobi karierę w telewizji? Ma ku temu predyspozycje a teraz także i znajomości ;) Może duet z Chajzerem, czemu nie?

