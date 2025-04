Już wiadomo, jak będzie nazywać się dziecko księżnej Meghan i księcia Harry'ego. Pierwszy potomek pary przyszedł na świat 6 maja 2019 roku. Imię syna książęcej pary z Sussex ogłoszono 2 dni po narodzinach.

Imię syna Meghan i Harry'ego oraz pierwsze zdjęcie royal baby

Syn księżnej Meghan i księcia Harry'ego został przedstawiony światu w środę (08.05). Świeżo upieczeni rodzice zaprezentowali dziecko osobiście w czasie krótkiej konferencji prasowej, która odbyła się w Zamku Windsor.

- Mam obok siebie dwóch najwspanialszych mężczyzn, jestem bardzo szczęśliwa. - powiedziała księżna Meghan.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor jest 7. osobą w kolejce do brytyjskiego tronu. Wyprzedzają go: dziadek książę Karol, wuj książę William, kuzyn książę George, kuzynka księżniczka Charlotte, kuzyn książę Louis oraz ojciec książę Harry.

Syn książęcej pary z Sussex ma marne szanse, by w przyszłości zasiąść na tronie. Mimo to odbierze stosowną edukację, która w razie konieczności, przygotuje go do tej roli.

Tytuł dziecka Meghan i Harry'ego

Zgodnie z brytyjskim prawem, syn księcia Harry'ego powinien otrzymać niższy tytuł swojego ojca. Potomek księcia Sussex powinien być hrabią Dumbarton. Nazwisko dziecka to Mountbatten-Windsor.

Decyzją królowej Elżbiety II dziecko może otrzymać tytuł księcia . Podobny gest monarchini wykonała również w przypadku dzieci księżnej Kate i księcia Williama. Formalnie tytuł książęcy przypadłaby jedynie najstarszemu synowi, a więc księciu George'owi. Dzięki postanowieniu królowej, mogą się nim posługiwać również młodsze dzieci książęcej pary z Cambrigde.

Syn księżnej Meghan i księcia Harry'ego otrzymał podwójne obywatelstwo: brytyjskie i amerykańskie.

W Wielkiej Brytanii wybuchła euforia spowodowana narodzinami kolejnego royal baby. Dziecko jest wyjątkowe z wielu powodów. Jest pierwszym potomkiem rodziny królewskiej o pochodzeniu etnicznym.

Jego matka, księżna Meghan, złamała tradycję prezentowania noworodka w dniu narodzin. W przeciwieństwie do księżnej Kate i wcześniej księżnej Diany, nie pokazała się w drzwiach szpitala krótko po porodzie, lecz dopiero po 2 dniach od przyjścia dziecka na świat.

