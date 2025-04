To, ile zarabiają aktorzy poszczególnych seriali jest tematem nurtującym widzów i fanów. Szczegóły kontraktu, w tym także wysokość gaży, są objęte tajemnicą. Ile zarabiają aktorzy serialu „M jak miłość”? Jak informuje tabloid „Fakt” jeszcze do niedawna stawki za dzień pracy na planie serialu „M jak miłość” były naprawdę ogromne! Niestety, aktorów, którzy grają w produkcji od lat, spotkały cięcia budżetowe.

- Są rozżaleni. Rozumieją politykę zaciskania pasa, ale uważają, że ich takie cięcia nie powinny dotyczyć, bo grają w serialu od samego początku - powiedział jeden z aktorów w rozmowie z "Faktem".

Ile aktorzy zarabiali wcześniej, a ile zarobią teraz?

Według informacji, na które powołuje się brukowiec, aktorzy serialu zarabiają teraz o wiele mniej, niż jeszcze kilka lat temu. Niektórych aktorów cięcia musiały dotkliwie zaboleć: za dzień pracy Marcin i Rafał Mroczek zarobią o połowę mniejszą stawkę. Wcześniej, według „Faktu”, zarabiali po 3000 złotych, a teraz tylko po 1500 złotych.

Z kolei Kasia Cichopek straciła jedną trzecią swojej dziennej stawki - zamiast 3000 złotych za dzień pracy, zarabia 2000 złotych. Jak donosi brukowiec, Teresa Lipowska ma zarabiać najwięcej dzięki swojej silnej pozycji i sympatii widzów. Ponoć zarabiała aż 4500 złotych, a teraz odnotowuje na koncie kwotę 3000 za dzień zdjęciowy.

Ile w tym prawdy i skąd te dane?

Jak podają Wirtualne Media, zmiana stawek może być spowodowana spadkiem oglądalności serialu, który był odnotowany w czerwcu 2017 roku.

Średnia widownia serialu „M jak miłość” w okresie od 29 sierpnia 2016 roku do 30 maja 2017 roku wyniosła 5,87 mln osób. Przełożyło się to na 36,26 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl. Mimo że serial jest bezapelacyjnie telewizyjnym liderem, to stracił około 570 widzów.

Produkcję na antenie TVP2 można oglądać w poniedziałki i wtorki o godz. 20.40.

