Ile Orlando Bloom zdmuchnie dziś świeczek na urodzinowym torcie? Dla nas było to sporym zaskoczeniem, bo... aż 38! Brytyjczyk zbliża się do magicznego progu 40 lat!

Przystojny aktor wypłynął na szerokie wody filmu dzięki... rolom elfa i pirata.

Kto z takim wdziękiem zagrałby Legolasa we Władcy Pierścieni?

Nawet ta niezbyt pociągająca rola (te długie platynowe włosy...) sprawiła, że kobiety oszalały na punkcie Orlando Blooma.

Jako Will Turner rozgrzewał kobiece serca swoim męstwem, zaradnością i nibywałymi warunkami fizycznymi.

Nie zawsze tak było - w wieku 21 lat aktor przeżył upadek z 3. piętra, doznał poważnego urazu kręgosłupa i nie było pewności, czy kiedykolwiek stanie na nogach i będzie się poruszać o własnych siłach.

Jestem wdzięczny losowi, że mi się to wtedy przytrafiło. Przez cały czas dbam o kręgosłup. Nie musiałem przez to z niczego rezygnować, ale ciągle muszę o nim pamiętać.

Orlando Bloom - złote dziecko

Bloom od najmłodszych lat przejawiał talenty artstyczne.

Byl filarem kół teatralnych, ma za sobą liczne występy recytatorskie, recitalowe, teatralne.

Jego debiutancką rolą była rola w filmie biograficznym "Wilde", który przedstawiał historię życia Oscara Wilde'a.

Zagrał tam jeszcze przed tym, jak dostał się do Guildhall School of Music and Drama.

Kocha sport, zwłaszcza jeździectwo, szermierkę i piłkę nożną.

I choć nie zawsze takie połączenia idą w parze z wynikami w nauce, jako nastolatek imponował wszystkim rozległą wiedzą i ponadprzeciętną pamięcią.

Dzięki temu dziś biegle włada francuskim, a historycznymi i literackimi ciekawostkami zasypuje znajomych podczas prywatnych spotkań.

Amator pięknych... samochodów

Atrakcyjny wygląd pomaga Bloomowi w zdobywaniu pierwszoplanowych ról w filmach, ale i wiele utrudnia.

Przyczepia mu się łatkę bawidamka i kobieciarza, lecz w rzeczywistości aktor nie należy do mężczyzn, którzy wykorzystują swoją sławę, by łamać kobiece serca.

O wiele bardziej interesuje go wszystko to, co związane jest z motoryzacją i... jego synem.

Orlando jest czułym ojcem Flynna, który przyszedł na świat w 2011 roku, a on sam jest do wzięcia, bowiem małżeństwo z Mirandą Kerr - choć prawnie wciąż nie zakończone - nie przetrewało.

