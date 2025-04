Ile kosztuje obóz treningowy z Anną Lewandowską? Dla wielu cena zwala z nóg, a zdaniem innych - to przyzwoita oferta jak za treningi, wyżywienie i kompleksową opiekę. Miejsca na Obóz Zimowy by Ann wyprzedały się w prawie kwadrans!

Reklama

Obóz Zimowy Camp by Ann - gdzie i kiedy?

Mająca tysiące fanek Lewandowska mogła spodziewać się, że na jej obozie nie będzie pustych miejsc. Ale że wyprzeda się w mgnieniu oka, w blisko kwadrans? Po zaledwie 14 minutach nie było już wolnego okienka, by zapisać się na Obóz Zimowy by Ann. I to mimo tego, że wpisowe wynosi 500 złotych i jest bezzwrotne. Obóz odbywa się w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki w Starej Wsi w dniach 27 stycznia - 3 lutego. To piękny obiekt, a podczas cyklu zajęć nie brak też motywatorów! Uczestniczki wspiera obecnością sam Robert Lewandowski. Co ciekawe, trenerka zdecydowała się podnieść cenę obozu o 100 złotych. A zatem ile kosztuje obóz z Anną Lewandowską?

Anna Lewandowska zdradza, czy zmieniło się jej życie po porodzie i pisze ważne słowa do mam, które chcą być „idealne”

Obóz Anny Lewandowskiej - cena

Biorąc pod uwagę popularność żony Roberta Lewandowskiego nic dziwnego, że miejsca wyprzedały się w rekordowo krótkim czasie, a cena nie odstrasza wiernych fanek. Nie jest też tak wysoka, jak można byłoby się spodziewać - to 3000 zł. Istnieje również możliwość spłaty ratalnej, rozłożonej następująco: 500 złotych opłaty wpisowej bezzwrotnej, 1300 złotych (pierwsza rata) oraz 1200 złotych (druga rata). Cena zawiera: zakwaterowanie w japońskich domkach o wysokim standardzie, wyżywienie – 3 posiłki dziennie, ubezpieczenie NNW, opiekę medyczną, zdrowe upominki polecane przez Annę Lewandowską.

Czy obóz treningowy z Anną Lewandowską jest kosztowny? Można porównać go z Tygodniem Metamorfozy Ewy Chodakowskiej. Dla przykładu, majowa edycja w Hotelu Mercure w Zakopanem, to koszt 2800 zł, z czego zaliczka wynosi 2000 zł.

Wybrałybyście się na taki obóz?

Reklama

Lewandowski o tym, czym zaskoczyło go ojcostwo