To były 3 godziny wspaniałych i pięknych emocji. 80 tysięcy widzów zgromadzonych na stadionie, setki milionów przed telewizorami na całym świecie przecierało oczy ze zdumienia na widok tego widowiskowego show.

Imponujący program artystyczny, jak zwykle wzruszająca defilada wszystkich reprezentacji (też ze zniecierpliwieniem czekacie, aż pokażą polską kadrę?), aż w końcu legendarne i symboliczne zapalenie znicza olimpijskiego przez byłego maratończyka - Vanderlei de Lima.

Przed nami 16 dni sportowych emocji z udziałem Polaków. Zobaczcie, jak wyglądała ceremonia otwarcia Igrzysk w Rio:

Ponad 120 polskich zawodniczek i zawodników pojawiło się na defiladzie. Polki miały kolorowe, długie spódnice z białymi bluzkami oraz kurtkami z orłem. Z kolei część męska to czerwone spodnie, niebieskie marynarki z orłem na piersi oraz biały podkoszulek. Jak oceniacie stroje polskiej reprezentacji marki 4f?

Naszą ekipę poprowadził piłkarz ręczny, Karol Bielecki. Bardzo liczymy na występ naszych szczypiornistów!

Michał Szyba postarał się o jedno z najlepszych selfie podczas otwarcia igrzysk!

Igrzyskom Olimpijskim Rio 2016 towarzyszą też, nie mniej ważne niż podczas militarnych starć w połowie XX wieku, hasła nawołujące do siły pokoju, współpracy i bycia jednością.

To będą ponad 2 tygodnie wspaniałych przeżyć, emocji, wzruszeń, a być może i skandali. Te towarzyszą igrzyskom od lat. Przeczytajcie o najgłośniejszych skandalach w historii igrzysk.

W gronie polskich reprezentantów znalazły się wspaniałe wojowniczki, m.in.

Oktawia Nowacka, Iwona Lewandowska, Aleksandra Socha czy piękna Joanna Jóźwik. To one powalczą o medale, liczymy na jak najwięcej krążków w kolorze złota!

Jednak pamiętajmy, że warto trzymać kciuki nie tylko za polską reprezentację. Po raz pierwszy w historii igrzyska mają miejsce w Ameryce Południowej i po raz pierwszy wystąpi na nich reprezentacja uchodźców. Wśród nich znajdują się kobiety, które przeszły przez piekło.