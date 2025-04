Poznajecie na zdjęciach wokalistę zespołu LemOn? Fanki pewnością będą zachwycone faktem, że w sieci pojawił się świeżutki singiel utalentowanych muzyków, zatytułowany "Lwia część". Ale to nie wszystko! W sieci ukazały się zdjęcia wokalisty!

Zespół LemOn w ciągu zaledwie 2 lat od rozpoczęcia marketingowej działalności, wypuścił 5 udanych singli, które zyskały niezwykłą popularność. Debiutancka płyta LemONa pokryła się platyną, została nagrodzona statuetką TOP na festiwalu Sopot Top Trendy 2014, nagrodą Eska Music Award 2013, a także zdobyła nominację do Fryderyka 2013. Sukcesów jest co nie miara, warto więc nagrodzić słuchaczy za lojalność. Dlatego też muzycy postanowili, że stworzą cośwyjątkowego: teledysk do najnowszego singla "Lwia część" zawiera zdjęcia członków zespołu z dzieciństwa!

fot. materiały prasowe

"Scarlett", "Napraw", "Będę z tobą" i inne

Zespół LemON tworzy 6 muzyków o różnym pochodzeniu etnicznym co sprawia, że ich muzyka jest absolutnie unikatowa i bardzo emocjonalna. Liderem zespołu jest wychowany w łemkowskiej rodzinie wokalista Igor Herbut, który koncertował zagranicą z zespołem ludowym, a także jako tenor w chórach. Ukończył studia muzyczne, ale nie to jest najważniejsze. Jak podkreśla prawie 25-letni muzyk, jego utwory, zwłaszcza "Lwia część", są mu bardzo bliskie i wiążą się z doświadczeniami z dzieciństwa:

,,Lwia część" istniała w mojej głowie od dawna. Tekst zacząłem pisać na moim balkonie, patrząc na pamiętające wojnę kamienice na Starej Pradze. Potem usiadłem do pianina i grałem tę jedną harmonię przez wiele godzin. Wiedziałem, że mam w garści bardzo ważne małe ziarenko, z którego może wyrosnąć coś o wielkiej mocy. I czułem, że muszę je zasadzić w moim rodzinnym domu. Wsiadłem w samochód i za kilka godzin byłem w moim małym pokoju w Przemkowie. Mama zrobiła kanapki. Usiadłem przy starym pianinie, na którym grałem jako mały chłopiec.



