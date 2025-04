W 5. edycji „Ślubu Od Pierwszego Wejrzenia” nie brakowało emocji. Pary dobrane przez ekspertów przeszły wspólnie przez burzliwe tygodnie, finalnie decydując, czy chcą być dalej razem, czy chcą się rozwieść. Rozstaniem zakończyła się m.in. relacja Igi i Karola.

Para nieustannie kłóciła się i nie mogła znaleźć wspólnego języka. Podczas rozmów z ekspertami oboje mówili, że nie czują się w relacji dobrze. Niestety, na kłótniach się nie skończyło.

Iga o ekspertach ze „Ślubu Od Pierwszego Wejrzenia”

Głośno zrobiło się w sieci po tym, jak w jednym z odcinków Karol powiedział, że Iga nagrywa ich prywatne rozmowy. Mężczyzna zdradził, że czuje się krzywdzony w relacji z Igą i nie chce tego kontynuować. 31-latka odniosła się do zarzutów i wyjaśniła, jak to wyglądało z jej perspektywy.

Dam sobie obciąć tą rękę, tą rękę i obie nogi. Oddam swój cały sprzęt tym, którzy są w stanie odzyskać te „usunięte pliki”. Bo jestem czysta i nigdy tego nie zrobiłam - podsumowała Iga

Uczestniczka eksperymentu wyjaśniła, że po pierwsze, nie miała potrzeby nagrywać rozmów z ówczesnym mężem, po drugie - jest to nielegalne, więc i tak by ich nie wykorzystała. Iga zdradziła też, że to ona bardziej bała się być nagrywana, bo to ona była stroną w relacji, która bardziej się otworzyła.

Z trzech par dobranych w 5. edycji eksperymentu, tylko jedna zdecydowała się kontynuować swój związek. W małżeństwie pozostają Kamil i Iza. Rozwód wzięli z kolei Maciej i Laura oraz Iga i Karol.

