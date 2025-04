To się nazywa szok. Polsat chce wrócić do sprawdzonych formatów, by stać się konkurencją dla innych muzycznych talent show. Po 12 latach na antenie ma zagościć "Idol". Ciekawe, w jakim składzie, i ciekawe, czy formuła się zmieni. Mamy dla was małą podróż w czasie.

Gdzieś mignęła informacja o tym, że Polacy są wdzięczni Polsatowi za Wojewódzkiego. Nie wiedziałam, o co może chodzić. Weszłam i sprawdziłam, zwabiona tytułem - chodzi o jego jurorskie stanowisko w show "Idol", które święciło triumfy w latach 2002-2005 i ma teraz powrócić. Ale jak to, za niego dziękujemy? Ja pamiętam Ale Janosz i przystojnego Tomka Makowieckiego... ale to prawda, że najbardziej na programie wylansował się sam Wojewódzki. Ogłoszono dobre nowiny dla fanów talent show: ma ono wrócić w 2017 roku na antenę.

Przesłuchania do "Idola" w listopadzie

W listopadzie mają ruszyć pre-castingi do nowej edycji programu muzycznego "Idol", który wiosną 2017 roku zagości na antenie Polsatu. Fremantle Media Polska, producent show, czeka na osoby w wieku od 16 do 28 lat, obdarzone talentem lub... poczuciem humoru. Bo trzeba przyznać, że "Idol" zrobił furorę nie tylko dzięki wokalnym objawieniom, lecz także legendarnym wpadkom. Pamiętacie? :)

Dzięki programowi na szerokie wody polskiej sceny muzycznej wypłynęło kilka gwiazd: Ewelina Flinta, Ala Janosz (choć potrzebowała jeszcze 10 lat), Ania Dąbrowska, Szymon Wydra, Tomek Makowiecki. Jedyną gwiazdą światowego formatu jest Monika Brodka. Polsat emitował "Idola" od wiosny 2002 roku do wiosny 2005 roku. Widzowie najchętniej oglądali 2. edycję, podczas której średnia oglądalność wyniosła 3,4 mln, 1. edycję oglądało średnio 2,9 mln, 3. edycję - 2,6 mln a 4. - 1,8 mln widzów. W jury wszystkich edycji "Idola" zasiadali: Elżbieta Zapendowska, Robert Leszczyński i Jacek Cygan, w pierwszej; 2. i 4. Kuba Wojewódzki, a w 3. - Maciej Maleńczuk i Marcin Prokop.

Jaką wizję najnowszej edycji ma stacja? Przekonamy się wkrótce.