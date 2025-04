Hugh Grant nie może się zdecydować z kim chce spędzić resztę swojego życia. Co ciekawe, kiedy kończył 50 lat w 2010 roku nie miał jeszcze nawet dziecka. Aktualnie spotyka się z Anną Eberstein.

Reklama

Dziewczyna Hugh Granta

Mamy najnowsze zdjęcia partnerki Granta. Producentka telewizyjna wybrała się na jogging. W trakcie biegania przyłapali ją paparazzi. Co sądzicie o dziewczynie "wiecznego kawalera"?

Anna Eberstein



Związki Hugh Granta

Hugh Grant znany jest tego, że mimo upływającego czasu wciąż jest zabójczo przystojny. Jedną z jego partnerek była piękna Liz Hurley (brytyjska aktorka i modelka) z którą był w związku aż 13 lat. Czy Anna o dosyć specyficznej urodzie pasuje do Hugha? Po rozstaniu z Hurley aktor nie może zdecydować się na kolejny tak stabilny związek. Aktor ma syna z Anną Eberstein. To nie jedyne dziecko Granta. Trzy miesiące po jego narodzinach.... inna z partnerek aktora, Tinglan Hong również urodziła mu dziecko! Co sądzicie o aktualnej dziewczynie Hugha?





Hugh Grant i Anna Eberstein

Hugh Grant i Liz Hurley

Reklama

Więcej:

Hugh Grant został ojcem!

Hugh Grant i Liz Hurley. Wygrali z paparazzi!

Fakty z życia o Hugh Grancie