Śmierć Witolda Pyrkosza była ogromnym ciosem dla jego najbliższych, a także aktorów, którzy mieli przyjemność grać u jego boku. Witold Pyrkosz w ostatnich latach grał głównie w serialu „M jak miłość”, gdzie wcielał się w rolę nestora rodu Mostowiaków.

Wcześniej, ogromną popularność przyniosły mu doskonałe role w „Janosiku”, „Alternatywy 4”, „Dom” czy „Czterej pancerni i pies”.

Historia miłości Krystyny i Witolda Pyrkoszów

Krystyna i Witold Pyrkoszowie przeżyli razem 56 lat. Gdy się poznali, był koniec 1962 roku. On miał za sobą jedno małżeństwo, ona miała zaledwie 17 lat. Od razu wpadła mu w oko.

Był 1962 rok, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, gdy ujrzałem ją w Hotelu Francuskim w Krakowie. Piękna, biust solidna czwórka, długie czarne włosy. Miała 17 lat, ja 36. Nie była sama, przyszła z kolegami. Dosiadłem się do jej stolika. Niedługo miał być sylwester, chciałem ją zaprosić, ale ona już się z kimś umówiła. Ale tak ją potem mordowałem telefonami, że w końcu się zgodziła. - wspominał Witold Pyrkosz w wywiadzie dla Se.pl

Dla rodziców nastoletniej Krystyny Witold Pyrkosz wcale nie był wymarzonym materiałem na zięcia. Sporo starszy, bo 36-letni wówczas rozwodnik z małym dzieckiem, musiał udowodnić, że będzie dobrym mężem. Tymczasem prowadził rozrywkowy tryb życia, a ona, by móc spotkać się z nim, uciekała z zajęć lekcyjnych.

Ślub wzięli w 1964 roku, już po maturze ukochanej aktora.

Miesiąc miodowy spędzili we włoskim San Remo, po ślubie zamieszkali we Wrocławiu. Krystyna otworzyła kawiarnię, jednak częste kontrole z urzędu sprawiły, że żona aktora postanowiła zamknąć interes. Przeprowadzili się do Warszawy, gdzie aktor dostał angaż w Teatrze Rozmaitości.

Choć jego grafik pękał w szwach, zawsze znajdował czas dla rodziny. Jednym z trudniejszych momentów dla rodziny Pyrkoszów były kłopoty finansowe. Krystyna wyjechała do pracy za granicę, aktor został w Polsce z dziećmi.

Nigdy nie krył tego, że jest pod pantoflem swojej żony. To ona podjęła decyzję o sprzedaży mieszkania w stolicy i przeprowadzce na stałe na wieś, w okolice Warszawy. Długo budowany dom stał się ich miejscem na ziemi, choć Witold Pyrkosz żartobliwie zwykł o nim mówić „dom niespokojnej starości”.

Krystyna Pyrkosz z czasem stała się menadżerką swojego męża, zawsze razem pojawiali się na jubileuszach i imprezach.

Witold Pyrkosz zmarł 22 kwietnia 2017 roku w wieku 90 lat. Zdaniem kochającej żony, to nadal zbyt wcześnie. W jednym z wywiadów wyznała, jak bardzo brakuje jej męża, a gdyby nie zwierzęta, którymi się opiekuje, czułaby się zupełnie niepotrzebna.

