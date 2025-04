12 września na świat przyszedł syn pary, Leonardo. Nieco ponad rok temu, kiedy Hilaria Baldwin urodziła pierwszego synka zapowiedziała, że zamierza jak najszybciej wrócić do formy i przy okazji... motywować do tego samego inne kobiety. Opublikowała zdjęcie po porodzie wtedy, i opublikowała także teraz.

Hilaria miała jeden cel: wrócić do sylwetki i pochwalić się doskonałymi wymiarami. Jednak okazało się, że znów jest w ciąży. Żona aktora nie porzuciła jednak tego pomysłu - tym razem także opublikowała zdjęcie w bieliźnie. Zrobione dzień po urodzeniu Leonarda, prosto ze szpitalnej łazienki. Zapowiedziała, że zamierza regularnie informować o swoich postępach w walce o sylwetkę.

Żona aktora jest instruktorką jogi i jak sama przyznała, wierzy że dzięki odpowiedniej diecie i ćwiczeniom, figura wraca do dawnego kształtu.