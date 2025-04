Ostatnio 73-letni aktor był gościem na imprezie fundacji organizacji "Find a Cure for Epilepsy and Seizures". Po raz pierwszy otwatrcie przyznał się, że jego córka Georgia choruje na epilepsję.

Harrison Ford postawił na szczerość w wywiadzie dla "New York Daily News". Wtedy to też zdradził, że na imprezie pojawi się z córką. Później w przemówieniu umotywował tę decyzję pięknym wyznaniem...

Podziwiam u niej wiele cech. Jej wytrwałość, talent i siłę. Jest moją bohaterką, kocham ją.

ONS.pl

Córka Harrisona Forda jest ciężko chora

Harrison Ford przyznał, że choroba ukochanej córki bardzo go odmieniła. Aktor ma 5 dzieci i wspomniał, że choroba Georgii była dla niego szokiem. Co istotne, córkę trudno było postawić diagnozę. Pierwszy atak miała jako dziecko, gdy nocowała poza domem. Wtedy przepisano jej lek na migrenę, lecz atak powtórzył się kilka lat później. Po latach szukania odpowiedniego lekarza, trafili na odpowiedniego fachowca, ktory zdiagnozował epilepsję. Teraz córka Harrisona Forda do końca życia będzie musiała przestrzegać ścisłych reguł.

