Chyba nikt nigdy nie zapomni Hannie Lis tego, że odbiła męża przyjaciółce, Kindze Rusin. Mimo upływu lat, wielu fanów pierwszej żony Lisa wciąż to gorszy i dają upust emocjom na Instagramie... Hanny Lis. Dziennikarka ma dość tego tematu, więc... odpowiada internautom na zaczepki! Dziwna logika, ale zobaczcie, co powiedziała o Kindze Rusin.

Hanna Lis o Kindze Rusin: "żadna przyjaciółka"

Czy to media dorobiły historię do rozstania Tomasza Lisa i Kingi Rusin? Para rozwiodła się w 2006 roku z powodu "tej trzeciej", czyli Hanny (wtedy) Smoktunowicz, która była świadkową na ich ślubie. Tego wiele kobiet nie zapomina łatwo, a Hanna Lis nawet teraz, kiedy przyznała się do separacji z Lisem, zbiera plon tej zdrady. Fani Rusin nie dają jej zapomnieć, że odbiła przyjaciółce męża. Właśnie, czy przyjaciółce?

Dziennikarka udostępniła na Instagramie zdjęcie z dzieciństwa, ze spotkania Janem Pawłem II, dla którego miała przyjemność zaśpiewać podczas jednej z wizyt w Polsce. Wzruszona, opisała to przejmujące wydarzenie, jednak fani skupili się na sprawie z Rusin.

- Pani Haniu jest coś czego Pani nie zazdroszczę, a mianowicie męża najlepszej przyjaciółki! Ale tego spotkania z tak cudownym i kochanym człowiekiem to zazdroszczę najbardziej! – napisała w komentarzu obserwatorka. Hanna Lis zripostowała: - Żadna "przyjaciółka", a tym bardziej "najlepsza". A ten Człowiek, zaiste przez duże CZ – napisała pod zdjęciem.

Fanka kontynuowała temat: - Ma Pani rację że Człowiek przez duże CZ! Moja wina, jak i moja że nazwalam Panią Kingę najlepszą i to przyjaciółką! Mimo to nie zazdroszczę męża który według mojej wiary i wiary Tego Wielkiego Człowieka ma jedną żonę! I proszę nie myśleć, że ja to oceniam bo nie i nie wiem co jeszcze w moim życiu mnie spotka... po prostu nie chciałabym tego przeżyć, a Panią nadal szanuje i życzę dobroci! – stwierdziła. Dziennikarka prędko odpowiedziała: - Różnie się w życiu układa. Życzę Ci, aby Tobie ułożyło się jak najlepiej – skończyła dyskusję Hanna

Kinga Rusin, Hanna Smoktunowicz (Lis), 2004 rok, fot. ONS.pl

Hanna Lis: czy jej małżeństwo jest już skończone?

Przez ponad 10 lat Rusin nie komentowała tematu rozstania z Lisem, chociaż próby podejmowania rozmów padały wielokrotnie. - Przechodzenie przez trudne okresy życia publicznie jest bardzo trudne, a na oczach kilkudziesięciu milionów ludzi to jest po milionkroć trudniejsze. To są takie minusy, to jest mocne obciążenie psychiczne, ale zawsze mówię, że trzeba szukać jasnych stron. - mówiła potem.

Nie ma jednak zamiaru komentować kryzysu w związku byłego męża, do którego przyznała się Lis. Ich małżeństwo wisi na włosku.

Hanna Lis: "Małżeństwo to piękna deklaracja, jednak za słowami nie idą czyny"