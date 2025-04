Trudno będzie pogodzić się z tą stratą. W sobotę 28 lipca nad ranem w swoim mieszkaniu w Bliżowie na Roztoczu zmarła Kora – 67 letnia wokalistka przez lata związana z zespołem Maanam.

„Otwieram oczy rano i pierwsza wiadomość. Nie chcę uwierzyć...KORA, żegnaj kochana. Byłaś i będziesz piękną postacią polskiej muzyki, IKONĄ. Nigdy nie zapomnę naszych wspólnych chwil, rozmów, koncertów...” – napisała o zmarłej w sobotę nad ranem Korze, czyli Oldze Jackowskiej, Monika Olejnik. „Czułam się bezpieczna w myślach o Niej. Serce mam w kawałkach. Najpiękniejsza. Najwspanialsza” – wspomina wokalistkę Kasia Nosowska na swoim Instagramie.

Wokalistkę Maanamu od kilku godzin żegnają gwiazdy kina, estrady i telewizji. Dla wielu z nich Olga Jackowska była zarówno inspiracją, jak i wzorem do naśladowania na scenie. Nie zabrakło wzruszających wpisów, wspólnych zdjęć z Korą, wspomnień…

Zobaczcie, co o Korze piszą inni artyści. W naszej wspominkowej galerii znajdziecie zaś fotografie Kory z różnych etapów jej twórczości.

1 z 17 fot. ONS.pl Plan teledysku Maanamu w 2004 roku

2 z 17 fot. ONS.pl Koncert Maanam w klubie Skarpa w Warszawie w 2004 roku

3 z 17 fot. ONS.pl Kamil Sipowicz, Kora Jackowska (2005 rok)

4 z 17 fot. ONS.pl Urodziny Machiny, 17 maj 2015 roku

5 z 17 fot. ONS.pl Jesienna ramówka MTV, 2008 rok

6 z 17 fot. ONS.pl Odsłonięcie pamiątkowej tablicy zespołu Maanam w Alei Gwiazd radia RMF FM i Miasta Kraków, 2009 rok

7 z 17 fot. ONS.pl Konferencja prasowa programu Tylko muzyka. Must be the music Warszawa 2011

8 z 17 fot. ONS.pl Kora i inni jurorzy w programie Must be the music

9 z 17 fot. ONS.pl Nagranie programu Tylko muzyka. Must be the music Warszawa 2011

10 z 17 fot. ONS.pl Sopot TOPtrendy Festiwal 2011 - dzień pierwszy

11 z 17 fot. ONS.pl Nagranie programu Must Be The Music. Tylko Muzyka, Warszawa 2011

12 z 17 fot. ONS.pl Ramowka Polsatu, Warszawa 2012

13 z 17 fot. ONS.pl Kora

14 z 17 fot. ONS.pl Nagranie programu Tylko muzyka. Must be the music FINAL, Warszawa 2011

15 z 17 fot. ONS.pl Kora w Must be the music, 2014 rok

16 z 17 fot. ONS.pl Fryderyki 2016